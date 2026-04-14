Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La Diputación entrega nuevas ayudas económicas y vehículos a entidades sociales de la comarca

Redacción
14/04/2026 17:30
Uno de los nuevos vehículos subvencionados por parte de la Diputación
Uno de los nuevos vehículos subvencionados por parte de la Diputación
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Diputación de A Coruña acaba de aprobar la concesión definitiva de ayudas relativas al programa Foiev 2026, que cuenta con una inversión total de 264.797 euros que se destinan a la adquisición de vehículos por parte de entidades sin ánimo de lucro de la provincia.

Las subvenciones permitirán a estas organizaciones incorporar nuevos sistemas de transporte adaptados, facilitando el desplazamiento de las personas usuarias.

Sobre esta cuestión, la diputada de Política Social, Mar García Vidal, destacó que “este programa supón un apoio fundamental para o traballo que desenvolven as entidades sociais, dotándoas de medios que lles permiten chegar a máis persoas, e facelo en mellores condicions”.

Estas ayudas benefician en la zona a la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, con sede en Narón aunque de ámbito comarcal.

Asimismo, más de cien entidades de toda la provincia recibirán 1,28 millones de euros de la administración provincial en materia de ayudas para reforzar sus programas sociales y sociosanitarios.

Se trata de otra vía de financiación que permite a muchas de estas organizaciones poder hacer frente a los gastos que suponen algunos de sus servicios de atención directa a usuarios. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que se trata de subvenciones “fundamentais para dar estabilidade  ao traballo das entidades” y también para mejorar “a vida das persoas grazas a terapias, acompañamento, etc.”.

En la zona recibirán ayudas Alcer Galicia, Parkinson Ferrol y también la Asociación Española contra el Cáncer.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Camiño do Mar buena

Los viajeros del Camino del Mar por etapas llegarán a San Andrés este domingo
Redacción
Uno de los nuevos vehículos subvencionados por parte de la Diputación

La Diputación entrega nuevas ayudas económicas y vehículos a entidades sociales de la comarca
Redacción
Igualdad digital Afundación

Ferrol y Pontedeume acogen cursos presenciales sobre digitalización para mayores
Redacción
Obras puente Cabanas-Pontedeume

Trasladado un conductor tras resultar herido en Pontedeume
J Guzmán