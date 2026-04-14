La Diputación entrega nuevas ayudas económicas y vehículos a entidades sociales de la comarca

Uno de los nuevos vehículos subvencionados por parte de la Diputación Cedida

La Diputación de A Coruña acaba de aprobar la concesión definitiva de ayudas relativas al programa Foiev 2026, que cuenta con una inversión total de 264.797 euros que se destinan a la adquisición de vehículos por parte de entidades sin ánimo de lucro de la provincia.

Las subvenciones permitirán a estas organizaciones incorporar nuevos sistemas de transporte adaptados, facilitando el desplazamiento de las personas usuarias.

Sobre esta cuestión, la diputada de Política Social, Mar García Vidal, destacó que “este programa supón un apoio fundamental para o traballo que desenvolven as entidades sociais, dotándoas de medios que lles permiten chegar a máis persoas, e facelo en mellores condicions”.

Estas ayudas benefician en la zona a la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, con sede en Narón aunque de ámbito comarcal.

Asimismo, más de cien entidades de toda la provincia recibirán 1,28 millones de euros de la administración provincial en materia de ayudas para reforzar sus programas sociales y sociosanitarios.

Se trata de otra vía de financiación que permite a muchas de estas organizaciones poder hacer frente a los gastos que suponen algunos de sus servicios de atención directa a usuarios. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que se trata de subvenciones “fundamentais para dar estabilidade ao traballo das entidades” y también para mejorar “a vida das persoas grazas a terapias, acompañamento, etc.”.

En la zona recibirán ayudas Alcer Galicia, Parkinson Ferrol y también la Asociación Española contra el Cáncer.