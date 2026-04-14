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Ferrol

La Crebinsky Balkan Band llega a la capilla del Torrente Ballester este ‘Xoves da Capela’

Las entradas se pueden adquirir a tres euros en la taquilla o a través de la web

Redacción
14/04/2026 22:05
Crebinsky Balkan Band estarán este jueves en Ferrol
Crebinsky Balkan Band estarán este jueves en Ferrol
Cedida
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La antigua capilla del centro cultural Torrente Ballester acoge este jueves, a las 20.30 horas, el concierto de la Crebinsky Balkan Band, la “pequeña orquesta popular surgida de un universo imaginario” que nació por y para dotar de banda sonora al largometraje ‘Crebinsky’, de Enrique Otero, estrenado en el Teatro da Beneficencia en el marco del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira en el año 2011. 

Integrando la oferta heterogénea que se recoge en el programa de ‘Os Xoves da Capela’, la banda presenta una propuesta musical muy singular y con una gran energía sobre el escenario, recordando a melodías más propias de Los Balcanes que de las latitudes atlánticas que corresponden. 

La banda Crebinsky es la formación que más galardones ha logrado en los premios Martín Códax de la música gallega, haciéndose también con un Mestre Mateo con su videoclip ‘Un piatto’, dirigido de nuevo por Otero para el Festival de Cines de Cans. Regresan a Ferrol dentro de una interminable gira de directos que les ha llevado a dar unos 200 conciertos en toda Europa en su trayectoria de quince años sobre los escenarios. Las entradas, a tres euros, se pueden compran en Ataquilla o en la billetera. 

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