Ferrol y Pontedeume acogen cursos presenciales sobre digitalización para mayores

Una de las personas que se benefició de uno de estos cursos Cedida

Ferrol y Pontedeume se suman al programa ‘Igualdad Digital’, una propuesta de la Obra Social de Abanca que se construye alrededor de una plataforma web para la formación en el uso de móviles y sus aplicaciones. La acción está pensada tanto para la autoenseñanza como para servir de apoyo a proyectos educativos, y para su uso por parte de formadores o mentores digitales.

El lanzamiento del proyecto lleva asociado un programa de acciones gratuitas basadas en los contenidos de la plataforma y abiertas a la ciudadanía en un total de 11 localidades en los meses de abril y mayo. Estas acciones presenciales están especialmente dirigidas a las personas que tienen mayores dificultades de acceso a la tecnología y necesitan una figura de confianza que les guíe.

Así, en la red de Espazos +60 de Afundación se desarrollarán un total de 83 cursos de 1,5 horas cada uno, en el período citado, para avanzar en la formación en competencias digitales.

La primera propuesta ‘Cajeros: banca 24 horas para hacer tu vida más fácil’, se celebrará este viernes en el Espazo +60 de Afundación de Ferrol. A continuación, se han programado otras formaciones: ‘Configura y personaliza tu móvil’, el 24 de abril; ‘Descarga e instalación de aplicaciones en tu móvil de forma segura’, el 8 de mayo; ‘Pide tu cita médica online en el Sergas’, el 15 de mayo; ‘Gestiona tus cuentas con Abanca móvil’, el 20 de mayo; ‘Comunícate por WhatsApp con amistades y familiares’, el 22 de mayo; y ‘Aplicaciones útiles: calendario y alarma recordatorio’, prevista para el 29 de mayo. Todas ellas se impartirán en horario de 10.00 a 11.00 horas, previa reserva en el propio lugar o a través de formulario web.

En el Espazo +60 Afundación de Pontedeume se impartirá el próximo martes, 21 de abril, el primer curso, culminando los mismos el 26 de mayo. Todas las clases se celebrarán en horario de 11.00 a 12.00 h.

Desde la Obra Social de Abanca se recuerda que cada vez más personas mayores incorporan mejores competencias digitales a su día, pero sigue existiendo una importante brecha digital entre la población de más edad y los jóvenes, lo que ocasiona problemas y dificultades en acciones cotidianas como pedir una cita médica.

En solo diez años la entidad social ha logrado mejorar la mejora de habilidades tecnológicas a casi 42.000 personas mayores de toda Galicia. Además, en el marco de este programa se ha habilitado también una web con talleres interactivos y guías descargables.