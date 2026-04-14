Ferrol repite como capital de la moda gallega en los Premios Nacionales de ANDE

Desfile de la Semana de la Moda de Galicia, que se celebró en Galicia Textil en 2025 Emilio Cortizas

La delegación de Galicia de la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE) mantiene abierta, hasta el próximo 30 de abril, la inscripción para participar en la segunda edición de la Fase Regional de los Premios Nacionales de la Moda, que se darán a conocer en Madrid.

Esta convocatoria de 2026 se dirige a nuevos y jóvenes creadores, que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: ser estudiantes de Diseño de Moda, Patronaje o Bellas Artes en escuelas gallegas o en la Universidade de A Coruña (mínimo 1º curso finalizado), empresas textiles con menos de 3 años de actividad, y diseñadores menores de 30 años que tengan alguna vinculación con Galicia (origen gallego o residencia mínima de 2 años).

Las personas que puedan tener interés en participar deberán presentar seis figurines en formato DIN A4 a color, junto con una descripción de la colección y los bocetos correspondientes, además de detallar los materiales empleados en la misma. Los trabajos se enviarán junto con los datos personales de los participantes a la dirección de correo electrónico info@andegalicia.es. Todos los seleccionados participarán en el segundo desfile de ANDE Galicia, que se celebrará el próximo 15 de octubre, de nuevo en Ferrolterra. Un jurado profesional se encargará de escoger la mejor colección presentada.

Ferrolterra acogerá el próximo 15 de octubre la fase final del certamen, paso previo a la cita nacional

El premio al Mejor Joven Diseñador/a gallego consistirá en representar a la comunidad en la XL edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. Además “recibirá un diploma acreditativo, un reportaje en un medio de comunicación digital gallego, y un premio especial en una empresa en el sector textil”, como se indica desde la organización.

Cabe destacar que en la edición de 2025, la representante de Galicia –Claudia Jiang– logró hacerse con el segundo puesto en el certamen nacional, “lo que denota la excepcional calidad de los jóvenes diseñadores gallegos”, afirman desde ANDE.

Como se recordará, la pasada campaña el desfile final reunió en las instalaciones de Galicia Textil, en Neda, a un nutrido grupo de expertos en el sector de la moda y empresas vinculadas a este ámbito, así como los finalistas del certamen, que presentaron sus colecciones, un trabajo que encandiló al público presente en este evento.

Por otra parte, cabe citar que la elección de Ferrolterra para albergar tanto la primera como esta segunda edición del evento responde a que los máximos responsables de la delegación gallega de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles son de esta zona, una comarca que volverá a ser el epicentro de la moda y los diseñadores emergentes, posicionando a la Comunidad en el mapa nacional.

La acción de ANDE se centra en dar visibilidad a esos futuros diseñadores formados en Galicia.