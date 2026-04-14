Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Estudiantes ferrolanos volverán a tomar las plazas y las calles por el Día de la Educación Física

Cada centro educativo diseñará su propio programa de actividades

Redacción
14/04/2026 22:39
Estudiantes jugando al hockey frente al Concello en una edición anterior
Estudiantes jugando al hockey frente al Concello en una edición anterior
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La ciudad naval volverá a unirse un año más a las celebraciones del Día de la Educación Física en las calles, una iniciativa nacida en 2011 de la mano del Consejo General de la Educación Física y Deportiva (Colef) y los Colegios Profesionales de Educación Física y el Deporte de toda España. Así, la cita tendrá lugar el próximo jueves en diferentes puntos de Ferrol, siendo los propios centros educativos los encargados de elaborar sus propuestas de actividades en la vía pública.

El lema de esta edición, según detalló esta mañana el gobierno local, será ‘Movendo corpos, conectando mentes’, diseñado con el objetivo de hacer reflexionar a los estudiantes sobre la relación entre el cuerpo, el movimiento y el uso de la tecnología en el día a día. En este sentido, desde el Concello se incidió en que la faceta de que cada centro idee sus propias iniciativas busca que todas ellas se adapten al contexto y al alumnado de los colegios participantes, al tiempo que se reivindica esta “materia esencial para o desenvolvemento integral e o benestar social”.

De este modo, los estudiantes de los CEIP Ángela Ruíz Robles y Esteiro realizarán actividades en la plaza de España de 09.00 a 14.00 horas; mientras que el centro San Xoán de Filgueira hará lo propio en la calle Carballo (de 10.00 a 13.00); el CPR San Rosendo dividirá sus propuestas entre la plaza Fernando Miramontes y los jardines Rodolfo Ucha, ambos en Canido (de 09.50 a 13.00 horas); el CPR plurilingüe Cristo Rey estará en la plaza de Armas (de 10.00 a 14.00 horas); y, finalmente, el Tirso de Molina se situará, de 09.00 a 14.00, en la plaza de Amboage.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nova Praca na porta de Navantia actos 14 de Abril

El comité de Navantia reclama fondos para un archivo de memoria histórica de los trabajadores represaliados
X. Fandiño
Cuartelillo calle María al lado de Discipulas

El Gobierno avanza en el proyecto residencial para el Cuartelillo de Marinería
X. Fandiño
Estudiantes jugando al hockey frente al Concello en una edición anterior

Estudiantes ferrolanos volverán a tomar las plazas y las calles por el Día de la Educación Física
Redacción
Praza de Amboaxe actividade Localízate

‘Localízate no teu comercio local!’ acerca los pequeños negocios a los más jóvenes
J Guzmán