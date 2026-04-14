Estudiantes ferrolanos volverán a tomar las plazas y las calles por el Día de la Educación Física

Estudiantes jugando al hockey frente al Concello en una edición anterior Jorge Meis

La ciudad naval volverá a unirse un año más a las celebraciones del Día de la Educación Física en las calles, una iniciativa nacida en 2011 de la mano del Consejo General de la Educación Física y Deportiva (Colef) y los Colegios Profesionales de Educación Física y el Deporte de toda España. Así, la cita tendrá lugar el próximo jueves en diferentes puntos de Ferrol, siendo los propios centros educativos los encargados de elaborar sus propuestas de actividades en la vía pública.

El lema de esta edición, según detalló esta mañana el gobierno local, será ‘Movendo corpos, conectando mentes’, diseñado con el objetivo de hacer reflexionar a los estudiantes sobre la relación entre el cuerpo, el movimiento y el uso de la tecnología en el día a día. En este sentido, desde el Concello se incidió en que la faceta de que cada centro idee sus propias iniciativas busca que todas ellas se adapten al contexto y al alumnado de los colegios participantes, al tiempo que se reivindica esta “materia esencial para o desenvolvemento integral e o benestar social”.

De este modo, los estudiantes de los CEIP Ángela Ruíz Robles y Esteiro realizarán actividades en la plaza de España de 09.00 a 14.00 horas; mientras que el centro San Xoán de Filgueira hará lo propio en la calle Carballo (de 10.00 a 13.00); el CPR San Rosendo dividirá sus propuestas entre la plaza Fernando Miramontes y los jardines Rodolfo Ucha, ambos en Canido (de 09.50 a 13.00 horas); el CPR plurilingüe Cristo Rey estará en la plaza de Armas (de 10.00 a 14.00 horas); y, finalmente, el Tirso de Molina se situará, de 09.00 a 14.00, en la plaza de Amboage.