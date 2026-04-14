Ferrol
Erguer se moviliza este miércoles en Ferrol contra la “privatización do ensino”
Será a las 12.00 horas en el edificio administrativo de la Xunta
La organización estudiantil Erguer.Estudantes da Galiza convoca este miércoles, a las 12.00 horas, movilizaciones en varios puntos de Galicia, incluido Ferrol, “contra a privatización do ensino” ante el nacimiento de la universidad Abanca, entre otras. En la ciudad naval se concentrarán en el exterior del edificio administrativo de la Xunta en la plaza de España.