Erguer se moviliza este miércoles en Ferrol contra la “privatización do ensino”

Imagen de archivo de otra movilización estudiantil en Ferrol Daniel Alexandre

La organización estudiantil Erguer.Estudantes da Galiza convoca este miércoles, a las 12.00 horas, movilizaciones en varios puntos de Galicia, incluido Ferrol, “contra a privatización do ensino” ante el nacimiento de la universidad Abanca, entre otras. En la ciudad naval se concentrarán en el exterior del edificio administrativo de la Xunta en la plaza de España.