El periodista José Precedo gana el XXII galardón del Colexio de Xornalistas a la Liberdade de Prensa

Intervención de la decana durante el acto celebrado en Pontevedra Cedida

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia hacía público este martes el fallo del XXII Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa, recayendo en el periodista gallego José Precedo por su defensa del secreto profesional ante el Tribunal Supremo en la causa abierta contra Álvaro García Ortiz, exfiscal General del Estado.

El galardón, que recoge el legado del Premio José Couso que se celebró en Ferrol dos décadas en memoria del cámara asesinado en Irak, cuenta este año con el respaldo del Concello de Pontevedra, ciudad en la que el profesional del medio digital elDiario­­.es recibirá su homenaje el próximo 9 de mayo en un acto que se celebrará en el consistorio desde las 12.00 horas, llevándose una imagen de la fotoperiodista gallega Mercedes Moralejo.

Votos colegiados

Precisamente, al regidor pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, arropó a la decana del Colexio, Belén Regueira Leal, y al secretario del Premio, Darío Janeiro Pereira, junto a la concejala de Promoción Económica e Mercados, Anabel Gulías, en el anuncio que se produjo este martes en la sala de prensa del palacio municipal.

Fueron los colegiados y colegiadas quienes, a través de su votaciones, eligieron a Precedo como merecedor del homenaje que, además de haber puesto en valor el trabajo profesional que se desarrolla en zonas de conflicto, quiere recordar también “as dificultades que o xornalismo segue tendo nos ámbitos máis próximos, cando poderes públicos ou intereses empresariais impiden que a cidadanía reciba, a través dos medios de comunicación, información contextualizada, fundamentada, comprobada e crítica”, sostienen desde el Colexio.

Por su parte, la decana valoró que “nun contexto tan complicado como o actual, necesitamos explicar como traballa o xornalismo e tamén as súas dificultades, presentes nas tres candidaturas desta edición”, que fueron, además de la ganadora, las de la norteamericana Mary Bruce y el colectivo Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

Precedo, que ejerce en elDiario.es desde 2016 —ahora como adjunto al director—, trabajó también en El País, Cadena Ser y Telecinco, publicando el libro ‘Conde Roa, caso perdido’, donde analizó el ascenso político del exalcalde popular de Santiago de Compostela. Comenzó su trayectoria en información local y regional desde Galicia.