El Gobierno avanza en el proyecto residencial para el Cuartelillo de Marinería

Cuartelillo de Marinería desde la calle María Daniel Alexandre

Apenas dos semanas después de que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, dijese en el Parador de Turismo que muy pronto habría avances en el proyecto de construcción de una veintena de viviendas asequibles en la parcela que hoy ocupa el viejo Cuartelillo de Marinería, en la calle María, al lado del colegio Jesús Maestro, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la recién creada entidad estatal Casa47, anuncia la licitación que permitirá urbanizar la parcela.

“En Ferrol estamos dando pasos firmes para garantir o dereito á vivenda”, dijo Blanco este martes, “e o Goberno de España está traballando con determinación, impulsando proxectos coma este, que permitirá ampliar o parque público con vivenda asequible para sempre. Esta é a nosa forma de gobernar: con feitos, con investimentos e ofrecendo solucións reais ás necesidades da cidadanía”.

Este contrato que se publicó ayer en la plataforma del sector público está valorado en cerca de 49.000 euros y las empresas interesadas en adjudicárselo deben presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del próximo 14 de mayo. En él deberán definirse “todas las obras necesarias” para la conexión de los servicios e infraestructuras interiores de la actuación con los generales que ya existen, explica el Ministerio, así como el levantamiento topográfico de los terrenos y la realización del estudio geotécnico necesario tanto para la ejecución del proyecto de urbanización “como para la realización de los futuros proyectos de edificación en los solares resultantes”.

Más de 1.600 metros cuadrados

La actuación se desarrollará en una superficie de más de 1.600 metros cuadrados. El proyecto de urbanización incluirá el afirmado de tierras y su pavimentación, además de las diferentes redes de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, jardinería, mobiliario urbano, gestión de residuos e integración ambiental.

El Cuartelillo de Marinería pertenecía hasta febrero de 2025 al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa –Invied–. Entonces, el Sepes, precedente de Casa47, lo adquirió para poder comenzar así el desarrollo de este ámbito, uno de los 50 que el Gobierno identificó como adecuados para poder promover vivienda pública en propiedades de titularidad del Ministerio de Defensa.

El conjunto está en terrenos definidos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal como urbanos non consolidados. Para la parcela se contempla una edificabilidad máxima de usos residenciales y terciarios de 2.466 metros cuadrados para la construcción de unas 20 viviendas, aunque el número exacto lo determinará el proyecto constructivo, una fase que todavía está un poco lejos en este momento.

Desde el ente estatal se consideró conveniente que ambos proyectos, demolición y urbanización, se tramitasen de manera independiente por estar sujetos a regímenes administrativos diferenciados y a plazos de aprobación no coincidentes –los segundos suelen dilatarse más–. No obstante, a finales del pasado mes de marzo, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, había anunciado que los trabajos de demolición comenzarían “en cuestión de semanas”.