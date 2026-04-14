Curuxeiras acogerá un curso de navegación para personal de Protección Civil

La parte práctica del curso tendrá una duración de cuatro horas Emilio Cortizas

El puerto deportivo de Ferrol acogerá el próximo mes de mayo dos jornadas de formación práctica en el marco de un curso para la obtención de licencia de navegación para voluntarios de agrupaciones de Protección Civil. Según recoge la convocatoria, publicada esta mañana en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la propuesta contará con tres ‘ediciones’ para las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, siendo la ciudad naval el enclave elegido para la actividad en esta zona –las otras dos serán Cangas y Castrelo de Miño–.

El curso, de carácter gratuito, se enmarca en los objetivos de capacitación contemplados en el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga), por lo que todos los participantes deberán formar parte activa de estas agrupaciones e incluso acudir a la formación práctica con sus respectivos uniformes. Así, cada una de las ‘ediciones’ contará con 20 plazas y se dividirá en dos horas de carácter lectivo –que se celebrará en línea– y cuatro prácticas. De este modo, la primera parte se desarrollará entre los días 12 y 15 de mayo, mientras que la segunda será el 16 y 17.

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Tal y como detalla la publicación del DOG, la parte teórica de la formación abordará materias como la normativa de navegación en puertos y en playas no balizadas, formas de gobernar una embarcación o nociones básicas para el manejo de una estación de radio portátil VHF. La práctica, por otro lado, tratará temas como las diferentes partes y el uso de un motor, empleo de cabos y nudos básicos, maniobras, fondeajes y conceptos de seguridad en el mar, entre otros.

Aquellos interesados en participar pueden consultar todos los requisitos y documentación necesaria en la propia publicación del DOG. El formulario de matrícula se encuentra en la web del Agasp y será remitido por esta misma plataforma.