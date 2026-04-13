Visita guiada y teatralizada al Castro de Esmelle el próximo domingo 19 con acceso libre

El conselleiro de Cultura y el alcalde de Ferrol durante su visita al castro el pasado mes de octubre Emilio Cortizas

Con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se celebra cada 18 de abril, la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, que promueven la Universidade da Coruña y el Concello de Ferrol, organiza el próximo domingo 19, desde las 11.30 horas, una visita guiada y teatralizada al yacimiento de Tralocastro, en la parroquia ferro­lana de Esmelle.

Se trata de una oportunidad muy especial para conocer la zona, puesto que es una iniciativa divulgativa en la que están involucradas integrantes de la Romaría Castrexa que se celebra en la zona cada mes de agosto.

La actividad es gratuita y no hace falta inscribirse previamente. Así, las personas interesadas en acudir únicamente tendrán que estar en el local de la asociación vecinal a la hora fijada.