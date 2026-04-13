Resueltas las alegaciones al contrato de recogida de residuos urbanos de Ferrol

El contrato incluye una partida de 12 millones para la renovación de vehículos Emilio Cortizas

El nuevo contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria ya es, a falta de una firma, una realidad. Y es que, según informó este mediodía el alcalde, José Manuel Rey, el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (Tacgal) resolvió recientemente los tres recursos presentados al procedimiento por otras tantas empresas que no lograron la adjudicación, siendo todos ellos desestimados.

“Ferrol leva máis dunha década esperando por un novo servizo de limpeza, acorde as súas necesidades reais, e terémolo”, celebró el regidor, insistiendo en que no se trata únicamente de un encargo, sino de la modernización de esta prestación. “A nosa cidade contará con tecnoloxía actual, con camións de carga lateral, o que permitirá unha reorganización do persoal que implicará unha maior atención á limpeza e reforzar os traballos diarios”, aseveró.

Final de la prórroga

Así, Rey Varela relató que, tras conocer la resolución del organismo a los tres recursos, la Xunta de Goberno Local (XGL) procedió este lunes al levantamiento de la prórroga extraordinaria del anterior contrato, incidiendo en que la presentación de alegaciones –y la consecuente paralización en la adjudicación– es algo muy común en estos procedimientos. Profundizando en esta situación, el alcalde detalló que el Concello recibió la comunicación del Tacgal entre el 4 y el 5 de marzo, “quedando en suspenso a tramitación”.

“Desde a administración local o que fixemos foi remitir o expediente acompañado dos informes técnicos e xurídicos que motivaron a resolución”, afirmó. El siguiente paso, avanzó, será la solicitud de documentación por parte de Contratación a la empresa seleccionada –la UTE Copasa-Setec– de cara a formalizar “canto antes” el encargo, anticipando que, de no presentarse imprevistos, el acto de firma tendrá lugar este mismo mes de abril.

Puesta en funcionamiento

Si bien la ciudad naval contará, según las estimaciones municipales, con un nuevo servicio en cuestión de semanas, lo cierto es que las novedades no se implantarán de forma directa, sino “escalonada”. En este sentido, el regidor apuntó que la UTE deberá presentar un plan para la puesta en funcionamiento de la prestación “no que se contemple tanto a redistribución do persoal subrogado como a incorporación da nova maquinaria”.

Y es que, como se recordará, el contrato, valorado en más de 112 millones de euros y con una duración de diez años, reserva una partida de 12 millones para la adquisición de nuevos camiones y vehículos de trabajo, así como equipos, EPIs y otros elementos necesarios para acometer las labores de limpieza. También contempla la renovación de más de 3.100 contenedores a lo largo de todo el término municipal –que serán “ergonómicos” y contarán “cun sistema electrónico de identificación automática”–, que pasarán a ser de carga lateral de cara a reducir el personal necesario en las labores de recogida para destinarlo a otros trabajos.

Cabe señalar que los colectores soterrados se eliminarán por completo, al ser incompatibles con el nuevo servicio, encargándose la adjudicataria de las obras para el sellado de los huecos y la recuperación de la vía pública. A este respecto, Rey Varela evitó dar plazos sobre el cambio de estas unidades y la realización de obras para la supresión de los subterráneos, apuntando que se trata de una “implantación moi complexa”, pero que la idea es que el proceso se complete durante el presente 2026.

Novedades

De igual modo, José Manuel Rey recordó que el encargo supone importantes novedades respecto al anterior, como la incorporación de los desbroces en el rural para evitar tener que contratar este servicio cada año –respondiendo así a la petición de las entidades vecinales de la zona que querían una prestación continua y no estacional–, el mantenimiento de los arenales a lo largo de todo el ejercicio o la posibilidad de establecer labores extraordinarias en fechas señaladas, como los festejos navideños y de Semana Santa. Asimismo, el pliego establece para la limpieza viaria tres turnos de trabajo diarios, incluidos los fines de semana y las jornadas festivas.