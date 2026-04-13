PSOE y BNG cargan contra el Concello por la tala de árboles en la plaza de Rosalía de Castro

El espacio del barrio de San Xoán ya sin las unidades de gran porte Daniel Alexandre

La tala de las unidades arbóreas en el contorno de la plaza de Rosalía de Castro, en el barrio de San Xoán, como parte del proyecto de reforma de este espacio desató este lunes fuertes críticas por parte de los grupos municipales del PSOE y el BNG, que afearon al Concello la decisión de cortarlas en lugar de plantear soluciones alternativas, como su integración en la actuación o su traslado a otra ubicación. Por medio de sendos comunicados, socialistas y nacionalistas coincidieron en señalar la necesidad de conservar la masa arbórea de la ciudad en un contexto de cambio climático, señalando que son elementos esenciales para garantizar la calidad del aire y para regular la temperatura.

“Ferrol non poder avanzar cara ao futuro eliminando o seu patrimonio verde. Necesitamos máis árbores, non menos”, afirmó el portavoz del PSOE, Ángel Mato. En este sentido, el socialista aseguró que el gobierno local mantiene “un modelo de cidade propio doutro século, baseado na motoserra”, señalando que este modelo de talas ya se aplicó en otras zonas del municipio, como la calle Irmandiños, el barrio de Caranza o el lugar de Mougá.

Por su parte, su homólogo del BNG, Iván Rivas, recordó que la ciudad naval “ten un déficit significativo de vexetación nos seus núcleos urbanos”, calificando la decisión de “arboricidio” y de “atentado medioambiental incomprensíbel”. A este respecto, el representante censuró que “non se informara nin xustificara adecuadamente” la medida, insistiendo en que “o que precisa” el término municipal “é unha adaptación dos seus espazos urbanos aos novos estándares de deseño” que ven los árboles y otros entornos vegetales “como uns elementos a preservar e conservar”.

Estas críticas, por otro lado, no fueron bien recibidas por el gobierno local, que recordó que la supresión de estas unidades ya estaba contemplada en el proyecto de reforma original para la plaza de Rosalía de Castro, redactado durante el mandato socialista, y que, además, la decisión también respondía a las propias demandas de la Asociación de Vecinos del barrio, que manifestó “de forma reiterada las molestias ocasionadas por el porte y la disposición del arbolado”. En este sentido, desde el Concello se señaló que la medida atendía al mismo tiempo a “condicionantes técnicos derivados del estado y desarrollo” de estas unidades.

En cualquier caso, el Consistorio recordó que el objetivo de la intervención es la reforma del espacio, dotándolo de una mayor funcionalidad y accesibilidad, para lo cual era imperante seguir adelante con la rebaja de cota del mismo, algo imposible con las especies actuales. Asimismo, señaló que la nueva plaza contará con otras especies más adecuadas para este entorno –liquidámbar y cerezo ornamental–, además de alcorques especiales.