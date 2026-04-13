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Ferrol

Más de 140 participantes en la V Olimpíada Robótica de la EPEF

Alumnado de ESO de las provincias de A Coruña y Lugo se medirá el próximo viernes en el pabellón de Esteiro

Redacción
13/04/2026 22:25
El equipo del Tirso de Molina, que venció el pasado año en la cuarta edición del campeonato
El equipo del Tirso de Molina, que venció el pasado año en la cuarta edición del campeonato
Daniel Alexandre
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La Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) del Campus Industrial organiza este próximo viernes 17 de abril la quinta edición de la Olimpíada Robótica, una cita que congrega a más de 140 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de las provincias de A Coruña y Lugo. 

En concreto, el torneo se desarro­llará en el pabellón municipal del barrio de Esteiro, con un horario comprendido entre las 9.30 y las 14.00 horas, estando prevista la entrega de premios a las 13.30 en el Salón de Actos Concepción Arenal del recinto universitario. 

Explican desde la organización que el evento recibirá estudiantes del IES Saturnino Montojo, IES Carvalho Calero y el Colegio Tirso de Molina, todos ellos centros ferrolanos, pero también del IES As Telleiras de Narón representando a la comarca, así como del IES Fin do Camiño de Fisterra, el CPR Fonteboa de Coristanco y el IES Perdouro de Burela

Dos categorías

El alumnado participará dividido en 33 equipos, de los que ocho lo harán en la Categoría Promesas (con estudiantes de 1º y 2º de ESO) y los 25 restantes en la Categoría Élite, que abarca los cursos de 3º y 4º de Secundaria. Ellos y ellas tendrán que superar un total de tres retos: un ‘sigue líneas’ con obstáculos, la prueba del “barrendero” y una competición de sumo. 

En la primera de ellas, el robot tendrá que seguir una trayectoria impresa salvando los escollos que se vaya encontrando en su itinerario. En segundo lugar, el objetivo es que el alumnado emplee algoritmos similares a los que usan las aspiradoras, máquinas de coser o de cortar el césped, y “barrer” todos los objetos del tablero. Además, por último, les tocará medir sus fuerzas en un cara a cara que terminará cuando uno de los dos expulse al contrario del terreno de juego. 

El pasado año fue el viernes 4 de abril cuando se celebró la cuarta edición de la Olimpíada Robótica en Ferrol, de la que es coordinador Esteban Jove, profesor de la Escola Politénica de Enxeñaría. En aquella cita se congregaron cerca de 200 estudiantes y el equipo ‘tirSOS’, del Tirso de Molina, se llevó uno de los galardones por tener la máxima puntuación global en los tres desafíos, junto al ‘Burela-bot’, procedente del centro ubicado en el municipio de A Mariña lucense. 

Un total de doce premios a repartir entre 33 equipos

Serán 33 los equipos en los que se divida el centenar de participantes, que optan a un total de doce galardones. Así, se entregarán dos por cada uno de los tres retos propuestos durante la V Olimpíada Robótica, diferenciando por categorías, además de sendos premios especiales a aquellos que obtengan la mayor puntuación global en las tres pruebas completadas el viernes.

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