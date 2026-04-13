Los problemas variados de la insuficiencia venosa en un acto en el Campus de Ferrol

Una de las charlas informativas de la AGL Cedida

La Asociación Gallega de Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica y otras patologías vasculares periféricas (AGL), en colaboración con la UDC Saludable de la Universidade de A Coruña, celebra este martes dos actividades para dar visibilidad al linfedema y al lipedema, enfermedades crónicas e incapacitantes que afectan a miles de personas en Galicia y “que aún hoy carecen del reconocimiento y la atención que merecen”, señalan los organizadores.

Las actividades programadas en Ferrol son la apertura de la exposición ‘El linfedema y el lipedema en la mujer en imágenes’, que se inaugura a las 16 horas, en la entrada de la Facultad de Enfermería e Podoloxía del Campus de Esteiro, mientras que la segunda actividad es la charla ‘Linfedema y lipedema en las mujeres’, a las 16.30 horas en el Aula 1.1 de la referida facultad ferrolana.

Más de cien personas, trece de Ferrol, fueron tratadas a través del programa especializado de la AGL Más información

Los intervinientes serán los profesionales María Araujo Rey, Trabajadora Social de la AGL, y Javier Agenjo, Fisioterapeuta. El lipedema afecta a entre el 18 y 20% de las mujeres mientras que el linfedema lo hace a una de cada 30 personas. A día de hoy las personas que sufren estas patologías se enfrentan a importantes retos para ser atendidos por la comunidad médica y administraciones.