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Salud

Los problemas variados de la insuficiencia venosa en un acto en el Campus de Ferrol

La Asociación Gallega de Linfedema organiza este martes una charla y una exposición en la Facultad de Enfermería

Redacción
13/04/2026 22:58
Una de las charlas informativas de la AGL
Una de las charlas informativas de la AGL
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La Asociación Gallega de Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica y otras patologías vasculares periféricas (AGL), en colaboración con la UDC Saludable de la Universidade de A Coruña, celebra este martes dos actividades para dar visibilidad al linfedema y al lipedema, enfermedades crónicas e incapacitantes que afectan a miles de personas en Galicia y “que aún hoy carecen del reconocimiento y la atención que merecen”, señalan los organizadores.

Las actividades programadas en Ferrol son la apertura de la exposición ‘El linfedema y el lipedema en la mujer en imágenes’, que se inaugura a las 16 horas, en la entrada de la Facultad de Enfermería e Podoloxía del Campus de Esteiro, mientras que la segunda actividad es la charla ‘Linfedema y lipedema en las mujeres’, a las 16.30 horas en el Aula 1.1 de la referida facultad ferrolana. 

Más de cien personas, trece de Ferrol, fueron tratadas a través del programa especializado de la AGL

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Los intervinientes serán los profesionales María Araujo Rey, Trabajadora Social de la AGL, y Javier Agenjo, Fisioterapeuta. El lipedema afecta a entre el 18 y 20% de las mujeres mientras que el linfedema lo hace a una de cada 30 personas. A día de hoy las personas que sufren estas patologías se enfrentan a importantes retos para ser atendidos por la comunidad médica y administraciones. 

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