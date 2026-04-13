La segunda edición de ‘Estudios Abiertos’ profundizará en la accesibilidad del arte

Una de las actividades del pasado año en Art-Idea Daniel Alexandre

Todo listo en Ferrol para que el arte salga de sus talleres y entre por las puertas y las ventanas de todas aquellas personas necesitadas de este tipo de bálsamo que solamente otorgan las manifestaciones culturales. La segunda edición de ‘Estudios Abiertos’ se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril, a lo largo de este próximo fin de semana, con un total de ocho citas dispersas por toda la ciudad.

La primera jornada comenzará a las 20.00 horas en MDC Estudio de Eduardo Hermida (Barrié de la Maza, 9-11), donde se hará una presentación del evento y habrá un concierto del grupo Arco y Tecla. Al día siguiente, el sábado 18, la actividad empieza a las 10.00 en la Escola Aberta de Arte (Coruña, 76), donde el público podrá admirar la pintura en vivo y disfrutar de la banda sonora de la banda 6ollos.

A las 12.30 la actividad se muda al estudio de Montse Gutiérrez (Magdalena, 168), con sesión vermú y escuchando a Sisters. Ya por la tarde, desde las cinco, el turno será de Espazo Branco (Magdalena, 146), donde la ilustradora Blanca Escrigas capitaneará la elaboración de un mural infantil. Finalmente, el broche de la jornada conducirá a Art-Idea (Sol, 122), a las 19.30 horas, con un coloquio sobre la Inteligencia Artificial y el arte que tiene por título ‘¿Sueña la IA con ovejas eléctricas?’.

El domingo será una triple cita la que culminará el evento. Primero, a las 10.00, en Escola Garabatos (Sánchez Barcáiztegui, 29) habrá un taller de ‘sketch’; después, a las 12.00 en Sarao Gallery (Catabois, 230) una mesa redonda sobre ‘¿Puede salvarnos el arte?’, y finalmente, en Fiada (avenida Santa Marina, 55) un compendio de actividades variadas.