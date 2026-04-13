La Poesía Salvaxe más antibelicista volverá a abrirse paso en Ferrol los días 23, 24 y 25

El certamen del pasado año en el centro cívico de Canido Daniel Alexandre

Bajo el grito de “non á guerra!”, la decimoctava edición de la Poesía Salvaxe se celebrará en Ferrol los días 23, 24 y 25 de abril, contando con la organización de Embora y el respaldo del Concello.

De nuevo serán los versos, en voces de poetas y artistas, los que llenen espacios diversos de la ciudad, empezando en el Ateneo Ferrolán a las 18.00 horas con recital y presentación de Eva Veiga, y continuando en la Sala Urania a las 22.30 con Bacalhau and Quartet.

Ya el viernes 24 será el mercado de Recimil el comienzo de la ruta a las 12.30, siguiendo por Artábria a las 13.00, la capilla del Torrente Ballester a las 19.30 y el Manchita Cosa a las 23.00, donde se celebrará el homenaje al Café Voltaire.

Al día siguiente, el centro cívico de Canido abrirá sus puertas a las 12.30 con “A un amanecer, otro crepúsculo”, con Víctor M. Diez, Chefa Alonso, Antonio Méndez Rubio, Elisabeth Oliveira, Quico Cadaval, Vicente Araguas, Cris de la Maza, Antón Cortizas, Beatriz García y Manuela SJ.

A las seis, a bordo de nuevo de la lancha, cumplirán con el “Mareando versos pola nosa ría” abierto a la participación, y a las 20.00 horas, en Cuerda Floja, se citará otra vez Méndez con Carme Romero, Estevo Creus, Eugenia Sanmartín, Cristina Moreira, Helga Méndez e ITHA K.