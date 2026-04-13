La ciudad naval se suma al ‘boom’ de la transformación de bajos comerciales en viviendas

Muchos de los antiguos locales de la Armada en Caranza subastados el año pasado se han transformado en viviendas Daniel Alexandre

España, en su conjunto, atraviesa desde hace años una importante crisis en el sector de la vivienda, con un déficit general de cerca de un millón de hogares, al que se suman factores como el incremento paulatino de los precios tanto en el alquiler como en la compra de inmuebles –especialmente aquellos de nueva construcción–. Si bien este problema es notablemente evidente en las grandes capitales, viéndose agravado por la proliferación de pisos turísticos, Ferrol no se ha quedado al margen, tal y como muestran los diferentes informes mensuales de los portales inmobiliarios de referencia –durante el primer trimestre de 2026, por ejemplo, el coste por unidad de suelo se disparó entre un 7 y un 11% en el municipio ferrolano–.

Así, en el caso concreto de la ciudad naval, las diferentes administraciones están poniendo en marcha varias medidas para paliar la situación, desde la construcción de viviendas protegidas en el polígono residencial de O Bertón por parte de la Xunta –con el objetivo de crear más de 300 hogares de cara a 2028– o en A Magdalena por el Gobierno central –incluyendo las proyectadas en el Sánchez Aguilera–, hasta las ayudas para rehabilitación del propio Concello. En este marco, es precisamente esta última opción, la recuperación de edificios en mayor o menos estado de abandono, la que está viviendo un ‘boom’.

Medidas autonómicas

Y es que, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), la rehabilitación de viviendas se disparó en Ferrol entre los años 2023 y 2024 –últimos ejercicios de los que ofrece cifras a nivel municipal–, pasando de una media de 66 licencias de obra para esta modalidad entre 2020 y 2022 a 95 y 94 en los mencionados años, es decir, un incremento del 43,9%. No obstante, como avanza la concejala responsable del área de Urbanismo, Blanca García, se espera que estos resultados aumenten aún más de cara a 2025 y 2026 gracias a las últimas medidas impulsadas por el gobierno gallego para sanear el sector en la Comunidad sin depender únicamente de la obra nueva.

El cambio de uso supone una solución a la problemática de los bajos vacíos Daniel Alexandre

“Anteriormente, nuestro plan general no permitía el cambio de uso de bajos a vivienda en los barrios de Esteiro y Caranza, pero en la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta de 2025 se introdujo un artículo que lo posibilita”, relata la responsable municipal. En concreto, la edila ferrolana referencia al Capítulo 10 de la mencionada legislación, que incluye una serie de medidas fiscales y normativas para aliviar la problemática del sector en la Comunidad. A este respecto, García Olivares detalla que la ordenanza municipal no permitía la conversión de locales comerciales en hogares en dichas áreas –en otras, como A Magdalena o Ultramar, sí que se puede y, de hecho, es una práctica común desde hace años como alternativa a la problemática de los establecimientos vacíos–, pero que dicho artículo, al ser de un rango mayor, “pasa por encima de nuestro plan general”.

Incremento de solicitudes

De este modo, la concejala apunta que en el último año han aumentado mucho las solicitudes de licencia de obra para rehabilitación de bajos en ambos barrios en el departamento de Urbanismo. “En Esteiro, por ejemplo, había mucho entresuelo vacío destinado a oficinas, y en Caranza lo mismo. Todas las torres tienen bajos sin uso y luego también el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) sacó muchos a subasta que la gente los ha comprado para hacer viviendas”, detalla Blanca García. En este sentido, afirma que había una importante cantidad de vecinos que tenía estos locales y entresuelos en propiedad “que no lograba darles salida”, por lo que su conversión ha resultado ser una alternativa muy positiva.

Por último, la edila recuerda que, si bien la legislación temporal permite el cambio de uso, eso no quiere decir que no se deba cumplir la normativa de habitabilidad, que no se ve afectada. Esta ordenanza, como se recordará, se rige por el decreto autonómico 128/2023 que establece condiciones mínimas para autorizar el uso de un espacio como vivienda, tales como una superficie de al menos 40 metros cuadrados, cierta altura mínima del techo y luz y ventilación naturales, entre otras.