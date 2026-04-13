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Ferrol

Herido un menor tras caerle un ventanal desprendido en la cabeza

El joven, de 14 años, manifestó sentir dolor en el cuello y las lumbares, por lo que fue trasladado al CHUF

J. Guzmán
J. Guzmán
13/04/2026 13:25
Ambulancia. 061
Pese a lo aparatoso del incidente, el joven solo resultó herido leve
Emilio Cortizas
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Un joven de 14 años resultó herido esta mañana tras caerle encima un ventanal desprendido de una vivienda en el barrio del Ensanche A. Según detallaron fuentes municipales, el incidente se registró sobre las 08.15 horas en el entorno de la calle Pontevedra.

Un particular alertó directamente a la Policía Local a través de la centralita 092, detallando que el mencionado elemento se había precipitado desde un cuarto piso y que había golpeado al muchacho, de 14 años de edad y vecino del ayuntamiento. Así, hasta el punto se moviliza tanto al servicio de seguridad municipal como a la Policía Nacional y una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Tal y como detalló el Concello, tras recibir una atención inicial, en la que el joven afirmó sentir un agudo dolor en el cuello y la zona cervical, se le trasladó al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), con un pronóstico leve, para "una mejor exploración y valoración de las heridas". Asimismo, los agentes de la Policía Local identificaron en el punto a la madre del lesionado y a la residente de la vivienda de la que cayó la ventana.

Esta última, según el informe del servicio municipal, declaró que el elemento se desprendió después de que se le resbalase de las manos cuando trataba de cerrarla. De igual modo, comunicó que vivía de alquiler en este piso, por lo que la Policía Local se puso en contacto con el propietario del mismo, que informó de que el inmueble contaba con un seguro de responsabilidad civil.

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