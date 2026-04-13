Ferrol en Común denuncia el estado de la carretera de Catabois un año después de su arreglo

Las obras de aglomerado de este vial arrancaron en marzo de 2025 AEIG

El grupo municipal de Ferrol en Común denunció este lunes el estado de deterioro en el que se encuentra la carretera de Catabois apenas un año después de su aglomerado. A través de un comunicado, la formación que lidera Jorge Suárez afirmó que era “inadmisible que se dilapiden recursos públicos en obras do Concello sen desenvolver un seguimento posterior da súa calidade”, asegurando que es algo que está sucediendo en otras intervenciones similares desde el inicio del mandato.

En el caso concreto de Catabois, Ferrol en Común alertó de que los desperfectos que ya se aprecian “dificultan e poñen en perigo a circulación”, apuntando que el aglomerado está comenzando a desprenderse, que los refuerzos de las tapas del alcantarillado se está rompiendo y que el pintado del vial “amosa signos de desgaste prematuros”. En este sentido, la agrupación propone “unha actuación firme e áxil”, que consistiría en el desarrollo de un protocolo reglado en todos los contratos municipales “que permita unha execución subsidiaria inmediata a custa de quen fai mal a obra pública”.

Y es que, para Ferrol en Común, resulta imprescindible no consentir que las empresas adjudicatarias “permanezan impunes ante unha neglixencia descarada”, debiendo estar obligadas a responder directamente dentro del plazo de garantía establecido.

De igual modo, ante situaciones similares “detectadas noutros puntos da cidade”, la formación plantea “un control exhaustivo de todos os aglomerados feitos no mandato”, así como de las actuaciones de rebacheo acometidas por la nueva empresa de mantenimiento de viales, en operación desde el pasado marzo. Así, exige controles de calidad “óptimos” para asegurar la durabilidad de los arreglos.