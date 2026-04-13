Explosión de peregrinos en el Camino Inglés esta Semana Santa

Un grupo de peregrinos cruza el polígono de A Gándara Daniel Alexandre

La Semana Santa 2026 ha dejado muy buenos datos en el ámbito del turismo y la ocupación hotelera así como en la economía local. En lo relativo al Camino Inglés las cifras son igualmente destacables, al mejorar un inicio de año un tanto flojo, motivado, muy probablemente, por la sucesión de borrascas y el mal tiempo registrado en los primeros meses del presente año.

Así, el pasado mes de marzo, que empezó con números negativos con respecto a campañas anteriores, se recuperó y finalizó con un incremento de viajeros del 11% en relación con 2025, con casi un millar de peregrinos.

En lo que va de año, el aumento de personas por esta ruta de peregrinación que parte del puerto de Curuxeiras se sitúa en el 61%, una subida muy destacada, propiciada sobre todo por las vacaciones de Semana Santa. Hasta la fecha han sido ya 3.126 los viajeros que han cubierto este itinerario jacobeo, un 53% de ellos (1.649) de procedencia nacional.

El Camino Inglés registra un descenso de viajeros del 21% en lo que va de trimestre Más información

Según los datos estadísticos que publica a diario la Oficina del Peregrino de Compostela, en la jornada del domingo fueron 52 las personas que culminaron su peregrinación a través del Camino Inglés, un indicador de que la ruta empieza a registrar importantes flujos de caminantes.

En lo relativo al mes en curso, el aumento de viajeros –hasta el 13 de abril– alcanza el 154%, un porcentaje muy elevado motivado por las cifras de peregrinos que cubrieron esta ruta en los primeros días del mes, coincidiendo con el período vacacional anteriormente citado. Habrá que esperar a que finalice el mismo para conocer el aumento real de viajeros en este punto del año.

Cuarta ruta en importancia

El incremento de todas las rutas de peregrinación a Compostela es generalizado a estas alturas del ejercicio, alcanzando en estos momentos un porcentaje total del 44% (el Inglés supera este índice hasta el 61%). Cabe precisar que se trata de datos influenciados por la Semana Santa, que irán ajustándose conforme transcurre abril.

En otros años, el aumento de viajeros en esta época del año oscila entre el 17 y el 28%, registrándose hasta la fecha incrementos todos los años. Dicho lo cual, este itinerario sigue siendo de los que más crecen, hasta el punto de consolidarse como el cuarto en importancia, superado en viajeros únicamente por el Camino Francés y las dos rutas lusas (Camino Portugués y de la Costa). Tras el Inglés se sitúa en Primitivo y el del Norte, entre otros recorridos.

En el ámbito internacional, son los viajeros ingleses los que mayor número de peregrinos aportan

En cuanto a la procedencia de quienes cubren esta ruta, los patrones no han variado mucho esta Semana Santa. Así, en lo que va de año, tras los viajeros nacionales se sitúan aquellos procedentes –en el orden que sigue– de países como Reino Unido, Portugal, Alemania, Italia o Estados Unidos. A día de hoy, el peregrino llegado desde las Islas Británicas es el segundo en importancia, habiendo cubierto la ruta en lo que va de 2026 casi dos centenares de ingleses, solo superados por los caminantes españoles, claro.