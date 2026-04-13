El Concello destina más de medio millón de euros a la renovación de la piscina del complejo Javier Gómez Noya

La reforma de las instalaciones tendrá una duración de tres meses Daniel Alexandre

La Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión de este lunes, dio luz verde a la licitación del proyecto de mejora de la piscina municipal del barrio de Caranza, en el complejo deportivo Javier Gómez Noya. De ello informó el alcalde, José Manuel Rey, al término del encuentro consistorial, precisando que el contrato está presupuestado en 525.000 euros y que tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

En este sentido, el regidor apuntó que las instalaciones presentan a día de hoy notables deficiencias por “unha falta de mantemento” durante años. “Imos mellorar as prestacións da piscina climatiza”, afirmó, señalando que, con esta intervención, se buscará dar respuesta “ás necesidades de operación, accesibilidade, salubridade e eficiencia enerxética”. Entre otras actuaciones, Rey Varela destacó que se dotará al activo de una nueva bomba de calor aire-agua que permitirá mantener la temperatura incluso en picos de demanda; un sistema de automatización y control de dosificación química para mantener niveles óptimos de cloro, PH y turbiedad; o nuevos alicatados con materiales de mayor calidad.

De igual modo, se renovará la iluminación y la climatización de los vestuarios, que además contarán con nuevas duchas antivandálicas con temporizador. Asimismo, a la renovación de elementos interiores se suma la impermeabilización de la cubierta metálica.

Estadio de A Malata

También en el ámbito deportivo, la XGL aprobó la adjudicación de los servicios de dirección de obra y de ejecución de la misma, así como de coordinación de seguridad y salud, para la primera fase de la reforma del estadio de A Malata, que forma parte del proyecto ‘Cidade do Deporte’. Así, los lotes 1 y 2 serán realizados por Proyfe, por un importe de 67.155 euros cada uno, mientras que el tercero, por 18.004 euros, recaerá en Atenea Seguridad y Medioambiente. En los tres casos, los encargos tendrán la misma duración que las labores en las instalaciones del Racing de Ferrol, es decir, de siete meses.

Cabe señalar que estos contratos responden a la primera fase de la intervención, que afecta al 85% de la superficie del estadio, pues, como se recordará, el 15% restante se ve afectado por el ámbito de servidumbre de la FE-13. Dicha segunda etapa, avanzó el regidor, comenzará su licitación durante las próximas semanas.