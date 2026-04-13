El CEMI del Campus, Navantia y STGO recibirá 1,64 millones en ayudas para su próxima fase

Alfonso Rueda, en el CEMI tras el Consello da Xunta del 25 de marzo del años pasado Jorge Meis

La Xunta apoyará con una ayuda de 1,64 millones de euros la actividad del Centro Mixto de Investigación –CEMI– del Campus Industrial de Ferrol ‘O estaleiro do futuro’ entre la Universidade da Coruña, Navantia y la empresa STGO Diseño y Multimedia durante el periodo 2026-2028.

El anuncio se realizó tras la reunión del Consello de Goberno de la Xunta de cada lunes, en el que se abordó un informe de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP con la resolución de esta línea de subvenciones que, además de respaldar económicamente las tres unidades y centros mixtos de investigación que ya funcionaban, como es el caso de la de Ferrol, también se avanzó la creación de siete nuevas.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, explicó que, en total, la Xunta destinará más de 11 millones a este programa “consolidado” de I+D+i que fomenta las alianzas entre empresas y los centros de conocimiento.

Con las ayudas al CEMI del Campus, Navantia y STGO, la Consellería quiere dar apoyo a su “evolución de fase” después de que en las etapas anteriores –la puesta en marcha se remonta más de una década– se “acadasen os obxectivos iniciais”. En esta nueva fase, el centro contará con un presupuesto de 4,1 millones.

La Xunta subraya que el objetivo de estos consorcios estratégicos es “contribuír á creación de emprego cualificado, impulsar a transferencia de coñecemento ao tecido empresarial, atraer compañías foráneas a Galicia, desenvolver as capacidades dos organismos de investigación galegos en sectores punteiros e mellorar a competitividade das empresas”. Desde que en 2014 se puso en marcha, el programa ha apoyado 64 unidades mixtas, con la participación de 52 firmas y 16 centros de conocimiento que movilizaron 180 millones.

Desde el comienzo

Una de las primeras unidades fue la de Ferrol, que en una segunda etapa se transformó en centro. Se trata de una iniciativa conjunta de Navantia, la UDC y la Axencia Galega de Innovación que en los más de diez años de colaboración se orientó a la investigación aplicada y a la transferencia real al astillero. Desde 2022, el CEMI desarrolla proyectos alineados con la transformación industrial y el modelo de astillero 5.0, con vocación de industrialización para responder así a las necesidades reales de la construcción naval y aportar soluciones innovadoras que proporcionan a Navantia una ventaja competitiva.

Esta política se desarrolla en tres líneas de trabajo: el Gemelo Digital de Planta y Proceso, el Gemelo Digital de Producto y los Nuevos Procesos, todos ellos con incidencia directa en los sistemas productivos del astillero ferrolano.

El Centro Mixto de Investigación UDC‑Navantia ‘O estaleiro do futuro’ dio continuidad en el año 2022 a las fases de inicio y consolidación del mismo proyecto desarrolladas durante los periodos 2015‑2018 y 2018‑2021, respectivamente. Cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, en el marco del Programa Feder Galicia 2021‑2027, que, además, introduce una novedad en relación con las convocatorias anteriores, como es la obligatoriedad de que cuente, al menos, con una pequeña o mediana empresa, en este caso STGO.