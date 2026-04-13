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Ferrol

El Campus Industrial de Ferrol suma un nuevo investigador Marie Curie para el Citeni

Con una tasa de éxito del 11,80%, Galicia se sitúa casi 2,5 puntos por encima de la media

Redacción
13/04/2026 22:27
Edificio del Citeni en el Campus Industrial de Ferrol
Edificio del Citeni en el Campus Industrial de Ferrol
Cedida
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Un total de 15 nuevos investigadores desarrollarán su trabajo en el Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) y en las tres universidades públicas de Galicia en el marco del prestigioso programa Marie Curie, uno de los más competitivos a nivel europeo para profesionales que están en su etapa postdoctoral. 

Uno de ellos recalará en el Campus Industrial de Ferrol, concretamente en el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni). Se trata de Youha Yang, de origen chino, que entrará a formar parte del grupo de investigación Física e Tecnoloxía Nuclear e de Altas Enerxías (FiTNAE), contando con Diego Martínez, investigador Oportunius, como su supervisor. 

Las entidades gallegas presentaron un total de 127 candidaturas a la última edición de estas becas de la Comisión Europea, cuya denominación oficial es la de Marie Skłodowska-Curie Actions. Con una tasa de éxito del 11,80%, Galicia se sitúa casi 2,5 puntos por encima de la media estatal y la global, que están en 9,4 y 9,6%, lo que vendría a confirmar, inciden desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, “o bo momento do noso talento investigador e a súa capacidade para competir con garantías”. 

La Universidade de Santiago de Compostela es una de las que más proyectos obtuvo, con un total de ocho que solo superan la Pompeu Fabra y la Universitat de Barcelona. Estarán repartidos en el Ciqus y en el Cretus, mientras que en la Universidade da Coruña el programa, además del Citeni, acercará a dos profesionales al Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (Cica)

A mayores, serán dos los que lleguen al Cinbio de la Universidade de Vigo y otros dos formarán parte del Centro Interuniversitario de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia y de la Misión Biolóxica de Galicia, uno de los centros del CSIC. 

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