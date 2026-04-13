Cuenta atrás para el regreso a la Ilustración con el arranque de varios talleres de baile

El taller celebrado en Caranza estuvo de lo más concurrido Daniel Alexandre

La sexta edición del Festival Ilustrado de Ferrol se celebrará los días 8 y 9 de mayo, pero desde este lunes la ciudad ya está calentando motores con los Talleres de Bailes de la Ilustración que arrancaron con éxito de público. En concreto, la actividad se realizó en cuatro sedes diferentes en esta primera jornada: en la entidad Nuestra Señora de Chamorro, de 15.00 a 16.30; en el centro cívico de Caranza, de 17.00 a 18.00; en el Ateneo Ferrolán, de 19.00 a 20.00, y en la SRD Canido, de 20.30 a 21.30 horas.

Las personas participantes se dejaron guiar por Dani Ríos y Marián Rei, de Teatro Calavera, para aprender algunos de los pasos que, junto a la música y al vestuario propicio, les harán viajar en el tiempo hasta el siglo XVIII en las próximas semanas. Además, este mismo martes hay otra oportunidad de aprender las danzas, esta vez en el local de la Asociación O Cruceiro de Valón, de 18.00 a 19.00.

A mayores, el jueves será el turno de la A.P. San Román de Doniños, en el mismo horario. Se trata de una iniciativa gratuita con inscripción en el 628 215 716 o 630 903 947 y cuyos frutos se verán el sábado 9 por la tarde, cuando se desarrolle una gran coreografía coral en la plaza de Amboage. El Festival Ilustrado es una iniciativa de Cites Ferrol que cuenta con el respaldo de la Xunta a través de Turismo de Galicia y el Xacobeo, la Diputación de A Coruña y el propio Concello ferrolano.

En esta edición se podrán volver a alquilar vestimentas desde los 20 euros para ambas jornadas y cobrará un protagonismo especial la pintura, puesto que cuentan con la implicación de la Escola Aberta de Arte, que realizará retratos de personas vestidas de la época dieciochesca tanto en los días previos como en el evento, entre otra programación.