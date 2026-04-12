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Ferrol

Un motorista herido tras chocar con un coche en la rotonda de Souto

El hombre fue trasladado al hospital

Redacción
12/04/2026 14:12
Accidente motorista
Motorista accidentado en la rotonda de Jesús Babío
Cedida
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Un motorista ha resultado herido este mediodía tras chocar con un turismo en la rotonda de Souto, en la FE-13 con la calle Ernesto Guerra da Cal, por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital, aunque se desconoce si sus heridas revisten gravedad. 

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 recibió el aviso a las 12.47 horas de este domingo y procedió a movilizar los medios para atender el siniestro, entre ellos la Policía Local y una ambulancia.

Tras la evacuación del herido y la elaboración del atestado, los bomberos comenzaron las tareas de limpieza de la vía. 

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