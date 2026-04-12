Mar Lago y Álex Martínez, de Bacelo, optan al premio ‘Cociñeiro Galego 2026’

Bacelo está en la calle Dolores Daniel Alexandre

Mar Lago y Álex Martínez, del restaurante Bacelo, optan al premio ‘Cociñeiro Galego 2026’ que organiza desde hace ocho años el Galicia Fórum Gastronómico. La dupla ferrolana, con establecimiento en la calle Dolores, compite por el galardón con Antón Castro –Casa Gaibor de Guitiriz–, Andrés Torreiro –D’Obra, Melide–; Marcos S. Area –é restaurante, de Marín–; y Antonio Novas –Trasmallo, en Pontevedra–, los otros cuatro aspirantes seleccionados por el jurado de una iniciativa que, según explicó la directora de la organización, Ana Trevisani, está despertando un gran interés, al haberse registrado ya más de 2.000 votos populares en apenas tres días. Cabe recordar que la “urna” depositada en la web www.galiciaforumgastronomico.com estará abierta hasta el 17 de mayo.

El ganador, que se dará a conocer en una gala el 26 de mayo, se elegirá por un sistema mixto de voto popular y valoración de un jurado profesional. El premio cuenta con la colaboración de A Paisaxe que sabe, de la Diputación de A Coruña, y Cervezas 1906 y el patrocinio de Gadis y Sammic.