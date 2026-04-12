La Xunta analizará desde este lunes la calidad de la línea de autobús entre Ferrol y A Coruña

Monbus es la empresa adjudicataria del trayecto entre ambas ciudades Jorge Meis

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes que dirige el sadurdiñés Diego Calvo iniciará este lunes el estudio para evaluar la prestación del servicio de transporte público interurbano por carretera de Galicia. Aunque es un proyecto que pretende llegar a la totalidad de la red, la Xunta anuncia que priorizará las conexiones Ferrol-A Coruña y Santiago-Vigo en sus horas punta con información mucho más detallada para, a través fundamentalmente de observaciones directas, estudiar “o comportamento destes servizos”, con una atención especial al cumplimiento de los horarios, la disponibilidad de plazas y la necesidad de refuerzos.

Como se recordará, en los últimos años son frecuentes las incidencias en la línea entre la ciudad naval y la herculina, con episodios de pasajeros en tierra esperando en la parada otro autobús o realizando el trayecto en taxi tras una espera que en ocasiones es excesivamente larga para poder llegar a tiempo a sus puestos de trabajo o sus centros de estudio en destino.

La evaluación de la calidad del Plan de Transporte Público de Galicia durará alrededor de dos meses, informa la Xunta, y se marca como objetivo tener una visión “actualizada” del funcionamiento del sistema. Además de las observaciones tipo “cliente misterioso” –se harán cerca de 2.000 en toda Galicia–, la Xunta realizará más de 13.000 encuestas a usuarios, así como otras 457 dirigidas a centros educativos con transporte compartido y 600 entrevistas telefónicas a personas que no utilizan el transporte público para conocer los factores que condicionan su uso.