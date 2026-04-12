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Ferrol

La Festa do Marisco vendió 30.000 raciones en su cuarta edición, la más exitosa

La cofradía de Ferrol recuerda que la cita es una ayuda muy importante para un sector que está en horas bajas

Redacción
12/04/2026 21:03
Entre el pasado jueves y este domingo se registró la mayor afluencia de personas
Entre el jueves y domingo de la semana pasada se registró la mayor afluencia de personas a la cita gastronómica
Jorge Meis
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La Cofradía de Pescadores de Ferrol valora el éxito de la cuarta edición de la Festa do Marisco que se celebró durante la Semana Santa en Curuxeiras afirmando que ya está pensando en las mejoras que introducirá el año que viene para favorecer que esta cita siga creciendo.

El patrón mayor, Gustavo Chacartegui, señaló que con una asistencia de 20.000 personas en los nueve días que duró el evento, se despacharon cerca de 30.000 raciones, una cifra “extraordinaria” que refleja el “interés y prestigio que el marisco de la ría está cogiendo en el exterior. Está empezando a ser una marca”, dijo, antes de incidir en que en el momento de crisis productiva actual, la importancia de citas como esta es “crucial” para la supervivencia del sector

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