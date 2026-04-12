La campaña de Medio Ambiente sobre el contenedor marrón llega a Ferrol

La conselleira, en un acto en Vilarmaior Xunta

Ferrol es, con Lugo y Santiago, una de las destinatarias de la acción de concienciación especial promovida por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para “reforzar e impulsar a recollida separada dos chamados biorresiduos”, es decir, el depósito en el contenedor marrón. Se trata, explica la Xunta, de la fracción de basura doméstica que “a día de hoxe xa se pode depositar mediante diferentes tipos de sistemas no 94% dos concellos”.

La iniciativa divulgativa se presentó en la estación intermodal de la capital gallega, con el descubrimiento de la nueva imagen de la marquesina de bus de la calle Hórreo, que a lo largo de esta semana estará decorada con vegetación natural autóctona y un gran cartel con el lema ‘Co marrón somos máis verdes’.

La campaña de concienciación se puso en marcha en diciembre del año pasado y se centra en el objetivo prioritario de explicar las ventajas de la separación en origen de la materia orgánica, “incrementando así a separación desta fracción, explicando á cidadanía que son os biorresiduos, a súa importancia como recurso e as formas máis axeitadas de xestionalos, clarificando que tipo de refugallos poden ir ao contedor marrón”.

En ese sentido, la conselleira, Ángeles Vázquez, recordó que los residuos orgánicos representan alrededor del 40% de la bolsa de basura de una casa y que la meta es que deje de depositarse en el contenedor de la fracción resto. La responsable del departamento de Medio Ambiente señaló que Galicia “xa conta coa infraestrutura necesaria para recoller de forma separada e tratar posteriormente este tipo de refugallos”, con una inversión de 22 millones entre 2018 y 2025 para promover la recogida selectiva “e o seu tratamento para obter novos recursos con medidas como a implantación do quinto contedor (o marrón), programas para o fomento da compostaxe ou axudas á adquisición de vehículos para o transporte destes residuos”.

Las cifras indican que Galicia va “polo bo camiño”, pues en 2025 la cantidad de materia orgánica de origen doméstico depositada en el contenedor marrón creció un 43%, recibiéndose cerca de 4.500 toneladas en las cuatro plantas públicas de tratamiento de biorresiduos construidas por la Xunta.