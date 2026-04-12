Emoción en O Talentiño, que llenó un teatro Jofre donde se cumplieron todos los sueños

Loaira y Lúa, 'Regueifeiras', se llevaron doble premio: en la categoría de variedades y en el accésit de promoción del gallego Daniel Alexandre

Lo dijeron al unísono las catorce propuestas que demostraron sus dotes artísticas en la tarde de este domingo en O Talentiño: “Actuar en el escenario del Jofre es un premio en sí mismo”. Una frase sentida, pero también correspondida por un público entregadísimo desde el principio a lo que estaba viendo y escuchando, y que pudo comprobar, en algo más de dos horas de gala, que a ellos y ellas nadie les va a quitar su derecho a soñar y a perseguir sus objetivos.

Presentado por Joaquín Enríquez y con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien aseguró que “estes novos artistas merecen brillar”, y de la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, puesto que ambas instituciones fueron las impulsoras del evento —también acudió la Asociación Alvixe con una mesa informativa—, el jurado estuvo compuesto por la cantante Lucía Pérez, el cantautor Xabier Vizcaíno, la bailarina Eva Faraldo y el dúo Caamaño&Ameixeiras, que actuó después, al igual que cuatro de los ganadores del pasado año: Las Cherries, que abrieron la cita; Paula Seoane y Sofía Hernández, que interpretaron a voz y piano el ‘Himno al Amor’, y el Meigo Simón.

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Reconocieron las juezas que estaban “alucinando co talento, foi moi complicado e estivemos pelexando porque é imposible con proxectos tan distintos e fermosos”, pero finalmente, las cinco propuestas premiadas fueron las de Jacobo Nieto, Martina Seoane, Antía Barona, ‘Regueifeiras’ —que recibieron, asimismo, el galardón de promoción de la cultura gallega— y Las Cookies. Todas se embolsaron 300 euros y podrán actuar en el programa ‘Quen anda aí?’, de la TVG. Además, todos los participantes irán a un parque multiaventura y recibieron un obsequio del Campus Industrial de Ferrol.

Actuaciones

La categoría de instrumentistas fue la encargada de romper el hielo, empezando por Brais Pardo (Miño), que hizo que el público entrase en calor con los ritmos de su batería midi; seguido de la sobrecogedora interpretación del chelista ferrolano Jacobo Nieto, y finalizando con el Cuarteto do Salitre, cuatro acordeonistas que pusieron el broche con sus aplaudidas melodías. A continuación, en danza lírica, se produjo un “derbi” entre Ferrol y A Coruña, con Martina Seoane como un colorido pájaro en libertad y Laura Alonso llevando al público de viaje al corazón de París.

El chelista Jacobo Nieto se hizo con el galardón de instrumentistas interpretando una pieza de Bach Daniel Alexandre

Le siguieron las voces, las dos primeras trabajadas en la Rock School: la ferrolana Elsa Martínez, con zapatos “de rubíes” caminando hacia Oz, y la naronesa Antía Barona, que podría hacer un trío con Rocío Jurado y Mónica Naranjo como ‘punto de partida’. Cerró Sebas Allones (Camelle), con una potencia de voz impropia de su edad que dejó a la gente boquiabierta.

Después, en el apartado de variedades fueron Loaira y Lúa las que se encargaron de “regueifar” con ayuda del público, metiéndoselo en el bolsillo y culminando con un emotivo mensaje de apoyo al pueblo palestino. Le cedieron el testigo a Netas de Cassandra, Andrea Carro y Laura Rico, llegadas desde Cedeira con dos ‘saias’ para dar otra vuelta de tuerca al baile tradicional. Además, el culmen llegó desde A Coruña, con El Laboratorio, un grupo de teatro musical que impresionó con una de las piezas de ‘Wicked’.

Martina Seoane venció en la categoría de danza lírica con una bella y exigente coreografía Daniel Alexandre

Finalmente, fue la danza urbana la última de las categorías en salir a escena, empezando por la naronesa Sara Ferreiro, que deslumbró con una coreografía muy física y potente. Las Cookies, el grupo mixto de participantes con menor media de edad y también naronés, se metió al Jofre en el bolsillo con su pieza funky e inspirada en Michael Jackson. Desde As Pontes llegaron los últimos en concursar, Los Jockers, que terminaron “riéndose” del teatro con un broche final totalmente inesperado y original.

Más que un concurso

Para comprobar que el engranaje de O Talentiño va mucho más allá de lo que se ve una vez que se alza el telón del Jofre, basta con compartir tiempo entre bambalinas con equipo y participantes, que desde las 10.00 horas ya estaban este domingo por la mañana ultimando todos los detalles y realizando las pruebas de sonido e iluminación. Lucía Pérez y Eva Faraldo se encargaban de arropar a los y las concursantes, llamándoles por su nombre, dándoles consejos y aplaudiendo sus propuestas.

Antía Barona fue elegida como la mejor vocalista de esta cuarta edición después de cantar ‘En el punto de partida’ Daniel Alexandre

“Eu tamén comencei así, nos certames, cando tiña oito anos”, recordaba con ilusión la cantante gallega que participó en Eurovisión en 2011, viéndose representada por Antía, Elsa o Sebas, primeros en coger el micrófono para ensayar sus interpretaciones de ‘En el punto de partida’, ‘Somewhere Over the Rainbow’ y ‘Que sabe nadie’, temas que sorprenden en voces de talentos de 16, 18 y 12 años, como es el caso de la naronesa, la ferrolana y el camellés, que viene de ganar ‘Da rúa á lúa’ en el ‘Quen anda aí’ de la Televisión de Galicia.

“No penséis que venís a competir, venís a compartir”, les insistía Faraldo, bailarina y profesora, sorprendida una vez más con las dotes de todos los finalistas. Escuchándola estaba Sara, que con 17 años llegaba desde Narón, de la academia All Dance, para ensayar su maravillosa coreografía de danza urbana. También Martina, ferrolana de 14 años, que aprendió en Estudio Danza Paloma y presentó su pieza de lírica. Sus padres y su profesora, que la esperaban fuera, confiaban no solo en su buen hacer, sino también en su “temple”. “Es la primera vez que está aquí y nos parece estupendo que se hagan estas cosas para ver el talento de la provincia”, decían. Ella confesaba que “vine a probar la experiencia de competir” porque, como recordaba Faraldo, “en urbana es más fácil que acudan a competiciones fuera, pero en clásico no tienen estas oportunidades de medirse, únicamente en las galas y exhibiciones”.

Las Cookies se llevaron el primer premio de las propuestas de baile urbano con su mezcla de ritmo funky y su guiño a Michael Jackson Daniel Alexandre

Ana y Andrea, que conforman el dúo Netas de Cassandra, ensayaron su original propuesta, una de las que más ha sorprendido sobre el escenario, armadas con dos escobas que se reapropian de ese “bruxa” que, en algún momento, se usó como un insulto hacia las mujeres que se salían de la norma. Son primas, tienen 14 años, llegan de Cedeira y forman parte de la AC Buxainas. Una de ellas ya había intentado triunfar en O Talentiño cantando, pero este año se decantó por acudir acompañada y realizar su performance. Y no es la única que repite, puesto que Elsa ya llegó a la semifinal en 2025: “Esto que hago es algo que realmente me llena, es mi pasión, y tengo claro que voy a perseguir mis sueños”, valoraba la joven.

Jacobo Nieto, de 18 años, cerró las pruebas de sonido interpretando el Preludio de la cuarta Suite de Bach para violoncello, una composición arriesgada para públicos generalistas, pero tremendamente bella y que se alzó con uno de los premios. Él empezó a los ocho años en el Conservatorio de Ferrol, donde finalizó su formación en 2025. “Ahora estoy estudiando un año con profesores para preparar las pruebas e ir a estudiar fuera”, explica, con próxima parada en Alemania. “Había visto O Talentiño otros años y, al ser en Ferrol y en el Jofre, como tengo mucho repertorio que trabajar porque debo tocar media hora en el examen, donde se decide todo, me apetecía rodar aquí, y estoy encantado con que sea en mi ciudad esta oportunidad”.

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La polifacética Chelo Carballal fue otra de las imprescindibles en la trastienda del certamen. Podía estar recibiendo a artistas en la puerta trasera del Jofre, organizando los regalos, preparando una merienda saludable o dando consejos de sabia a las jóvenes que se suben al escenario. “Les digo que es muy necesario que se cultiven”, sostiene, enumerando que trabajar el cuerpo y la mente debe llegar desde el esfuerzo, sobre todo en edades donde se están formando como personas y pueden ser vulnerables, para que “no caigan en la cosificación”. Una lección de vida que demuestra que O Talentiño es mucho más que un concurso de talentos.