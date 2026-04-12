Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El comité de Navantia homenajea a los trabajadores represaliados tras el 18-J

FeC anima a la ciudadanía a participar en el acto en la puerta del astillero y después en Canido

Redacción
12/04/2026 21:07
Colocación de la placa, en abril de 2025
Colocación de la placa, en abril de 2025
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Coincidiendo con el 95º aniversario de la proclamación de la II República, el comité de empresa de Navantia Ferrol organiza este martes en la puerta principal del astillero un acto abierto a la ciudadanía en el que se homenajeará a todos los trabajadores del naval que fueron asesinados por los golpistas “por defender as causas da democracia e a liberdade”.

Allí, los miembros del comité procederán a renovar la placa en su memoria que se colocó hace exactamente un año en la parte izquierda de la puerta de acceso, además de volver a reivindicar un “espazo digno para lembrar a quen deu a súa vida por defender unha sociedade libre e cos dereitos laborais dos que hoxe gozamos”.

La organización Ferrol en Común ya ha manifestado que participará en este acto, que dará comienzo a las 11.00 horas, y también en el que, inmediatamente después, sobre las 12.30, tendrá lugar en el muro que se conserva del antiguo cementerio de Canido –hoy instituto–, que incluye ofrenda floral y diversas intervenciones para recordar la II República.

Mancomunidad

Por otra parte, en el pleno de la Mancomunidad que se celebra esta tarde, el comité de Navantia intervendrá para explicar sus propuestas para el plan industrial de la compañía pública que, aunque no se ha presentado oficialmente, sí se ha ido explicando centro por centro.

El comité de Navantia reclama un dique cubierto, un plan de incorporaciones ambicioso que cubra todas las necesidades y una actuación decidida para revitalizar la factoría fenesa, entre otras demandas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jofre Talentiño 2026

Emoción en O Talentiño, que llenó un teatro Jofre donde se cumplieron todos los sueños
Marta Corral
Colocación de la placa, en abril de 2025

El comité de Navantia homenajea a los trabajadores represaliados tras el 18-J
Redacción
Entre el pasado jueves y este domingo se registró la mayor afluencia de personas

La Festa do Marisco vendió 30.000 raciones en su cuarta edición, la más exitosa
Redacción
Bacelo

Mar Lago y Álex Martínez, de Bacelo, optan al premio ‘Cociñeiro Galego 2026’
Redacción