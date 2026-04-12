El comité de Navantia homenajea a los trabajadores represaliados tras el 18-J

Colocación de la placa, en abril de 2025 Daniel Alexandre

Coincidiendo con el 95º aniversario de la proclamación de la II República, el comité de empresa de Navantia Ferrol organiza este martes en la puerta principal del astillero un acto abierto a la ciudadanía en el que se homenajeará a todos los trabajadores del naval que fueron asesinados por los golpistas “por defender as causas da democracia e a liberdade”.

Allí, los miembros del comité procederán a renovar la placa en su memoria que se colocó hace exactamente un año en la parte izquierda de la puerta de acceso, además de volver a reivindicar un “espazo digno para lembrar a quen deu a súa vida por defender unha sociedade libre e cos dereitos laborais dos que hoxe gozamos”.

La organización Ferrol en Común ya ha manifestado que participará en este acto, que dará comienzo a las 11.00 horas, y también en el que, inmediatamente después, sobre las 12.30, tendrá lugar en el muro que se conserva del antiguo cementerio de Canido –hoy instituto–, que incluye ofrenda floral y diversas intervenciones para recordar la II República.

Mancomunidad

Por otra parte, en el pleno de la Mancomunidad que se celebra esta tarde, el comité de Navantia intervendrá para explicar sus propuestas para el plan industrial de la compañía pública que, aunque no se ha presentado oficialmente, sí se ha ido explicando centro por centro.

El comité de Navantia reclama un dique cubierto, un plan de incorporaciones ambicioso que cubra todas las necesidades y una actuación decidida para revitalizar la factoría fenesa, entre otras demandas.