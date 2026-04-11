Los bomberos de Ferrol desmontan una galería en la calle Real de A Graña que sufrió un desprendimiento este sábado

Los bomberos retiraron la galería del edificio en la mañana de este sábado Concello de Ferrol

Los bomberos del parque de Ferrol procedieron en la mañana de este sábado a desmontar la galería del número 5 de la calle Real de A Graña tras sufrir un desprendimiento a primera hora.

Según explican fuentes municipales, la Policía Local recibió alrededor de las 9.00 horas la llamada de un particular que alertaba de la caída de parte de esta estructura. La concejala Blanca García, el director de Urbanismo y el jefe de la Oficina Técnica se acercaron a la zona para evaluar la situación, pues, como se recordará, la administración local ya había notificado a la propiedad el pasado 26 de noviembre de 2025 su decisión de solicitar una orden judicial para poder acceder al inmueble y valorar las actuaciones necesarias que no se tomaron por parte de los dueños a pesar de las cinco visitas realizadas por los técnicos de Urbanismo desde octubre de 2020.

De este modo, el Concello ha asumido los trabajos de emergencia necesarios para garantizar la seguridad de la ciudadanía, por lo que los bomberos se encargaron del desmontaje de la galería afectada. Esta intervención obligó a cortar el tráfico durante el tiempo que duraron las labores en la zona, entre las 13.00 y las 15.00 horas, desviándose los vehículos por el túnel de la estación naval. El Consistorio ha querido agradecer la rapidez de actuación de la Esengra, además de su colaboración constante que permitió el desvío del tráfico por su interior.