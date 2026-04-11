Los avances en la investigación abren una puerta de esperanza a las personas con párkinson

Andrea López y Ana Isabel Rodríguez, durante su ponencia Daniel Alexandre

Las personas con la enfermedad de Parkinson tienen una reducción drástica de los niveles de dopamina, el neurotransmisor básico del sistema de recompensa, motivación, placer, movimiento y función cognitiva, una condición que hace visible la dolencia en muchos de los casos, asociada a los temblores o la rigidez, pero que se manifiesta de forma diversa y oculta en otros tantos.

Para hablar sobre sus condicionantes, los tratamientos o las investigaciones que buscan reemplazar las neuronas muertas, pero también para conocer las historias humanas que están detrás de algunos de los 160.000 diagnosticados con esta patología en España, se celebraron este viernes por la tarde, en el centro cívico de Caranza, las XXII Xornadas Parkinson Ferrol que promueve la entidad con el mismo nombre y que aglutinaron a más de medio centenar de personas.

El doctor Ángel Aneiros, neurólogo del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), abordó diferentes aspectos desde su experiencia, poniendo el foco en la importancia del ejercicio físico, la dieta saludable y antiinflamatoria y el estilo de vida no solo para convivir de mejor forma con el párkinson, sino también para prevenirlo en la medida de lo posible. Asimismo, habló de la importancia de la IA en el diagnóstico precoz por voz, pisada o escritura.

Tomaron el testigo Ana Isabel Rodríguez y Andrea López, del Grupo de Neurobioloxía Celular e Molecular de Parkinson del Cimus, desgranando algunas claves de los ensayos clínicos, por ahora con roedores, que están encaminados a la sustitución de neuronas con células madre, un reto en el que trabaja un equipo multidisciplinar que ha hecho avances esperanzadores, constatando asimismo que el origen del párkinson atiende a factores diversos.

El presidente de la entidad, Óscar González, habló en primera persona sobre su diagnóstico, mientras que Kuka García, medallista mundial en tenis de mesa, compartió su historia de superación. “Más que venir a que tenga presencia el Concello, vengo para aprender e intentar intensificar las colaboraciones de la Administración con estas personas. Venir, escuchar sus demandas, y estar como si fuera un familiar más que está apoyando para que mejoren su calidad de vida”, valoró la concejala de Bienestar, Rosa Martínez.