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Ferrol

La ‘Cristóbal Colón’ regresó a Ferrol, donde la F-102 culminó su mando en la SNMG-1

La ‘Almirante Juan de Borbón’ y el ‘Patiño’ completaron su integración en la Agrupación Permanente

Redacción
11/04/2026 21:44
La F-105 durante su navegación, que la mantuvo durante 75 días fuera del Arsenal ferrolano
La F-105 durante su navegación, que la mantuvo durante 75 días fuera del Arsenal ferrolano
Armada
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La fragata ‘Cristóbal Colón’ llegó el pasado jueves al Arsenal militar de Ferrol tras 75 días fuera de su base, informó el Ministerio de Defensa. Su despliegue, bajo control del Mando de Operaciones, comenzaba el pasado 26 de enero con su participación en el Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliada de la OTAN en la cita anual ‘Steadfast Dart 2026’, que se desarrolló en aguas del Báltico y el Mar del Norte, demostrando “su alta disponibilidad en condiciones meteorológicas extremas”. 

Tras una escala en la ciudad danesa de Copenhague, la F-105 entró a formar parte en el grupo aeronaval francés que lidera el portaaviones ‘Charles de Gaulle’, teniendo entre sus cometidos los de proporcionar escolta y defensa al buque, además de fortalecer la capacidad de disuasión, proyección y respuesta de la Alianza en el flanco. 

En la foto, la "Cristóbal Colón", lanzando contramedidas durante el ejercicio Steadfast Dart

La 'Cristóbal Colón', y en breve también el BAC 'Cantabria', parten hacia Chipre, tras el ataque sufrido por parte de Irán

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De hecho, en el contexto bélico de Oriente Medio, se dirigió al Mediterráneo tras el ataque atribuido a Irán en la embajada británica de Chipre. Precisamente, hizo escala en el puerto chipriota de Lárnaca y recibió a bordo a la diplomática española en el país, Mercedes Alonso Frayle. Asimismo, la fragata ‘Cristóbal Colón’ participó en estos meses en la actividad de vigilancia reforzada de la OTAN ‘Neptune Strike 26-1’, centrada en “armonizar equipos de planificación multinacionales”. 

F-102 y 'Patiño'

Por su parte, la ‘Almirante Juan de Borbón’ (F-102) y el BAC ‘Patiño’ (A-14) completaron su integración en la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1), estando atracados en el Arsenal estos días hasta la finalización del despliegue, que culminó el viernes con el relevo del mando en Plymouth (Inglaterra) que pone fin al mando del buque español al frente del organismo que empezó el pasado 8 de enero. 

La fragata con base en Ferrol desempeñó este papel operando bajo el liderazgo del contralmirante español Joaquín Ruiz Escagedo, al frente de un Estado Mayor multinacional integrado por marinos españoles, pero también de Alemania, Polonia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos. 

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Robles visita a las unidades locales 'Almirante Juan de Borbón' y BAC 'Patiño', tras su llegada a Irlanda

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Acompañada del ‘Patiño’, el buque de aprovisionamiento de combate aportó por primera vez a la SNMG-1 la capacidad de transporte aéreo medicalizado, sumada a su hospital a bordo y al sostenimiento logístico de la agrupación, traslada Defensa. Manda en el A-14 el capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría. 

Este despliegue estuvo, asimismo, marcado por una “intensa actividad institucional de presencia naval en puertos aliados”, con escalas en ocho ciudades de Países Bajos, Letonia, Suecia, Noruega, Alemania, Dinamarca e Irlanda. 

La ‘Juan de Borbón’, más al norte que nunca en Noruega

En estos más de tres meses de navegación de la F-102 como buque de mando de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN, la fragata con base en Ferrol logró un nuevo hito en su historial operativo, llegando a surcar las aguas del cabo Norte, en Noruega, el punto más septentrional que la ‘Juan de Borbón’ alcanzó hasta la fecha. Lo consiguieron durante su integración en el ejercicio ‘Cold Response 26’ que lideró el país nórdico y se desarrolla periódicamente en el círculo polar ártico con la participación también de Finlandia.

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