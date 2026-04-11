La cocaína es la sustancia más consumida en Ferrol, muy por encima del resto de drogas

Asfedro, además de su labor asistencial y sociosanitaria, hace un gran trabajo de prevención Jorge Meis

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y su homóloga en Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, presentaban este viernes en Santiago, junto al investigador del Área Química Analítica de la USC, José Benito Quintana, las conclusiones del estudio de presencia de sustancias psicoactivas en aguas residuales, una iniciativa que buscaba “ter información sobre os patróns de consumo para dispoñer de datos e adaptar as políticas preventivas de saúde”.

Llevaron a cabo análisis en las depuradoras de la capital gallega, pero también en las de Ourense, Pontevedra, Lugo y Tui, abarcando 15 municipios con una población de 510.000 personas. Buscaron restos de etanol (alcohol), MDMA (éxtasis), anfetamina, metanfetamina, THC (cannabis), ketamina y fentanilo, detectándose que el consumo es, mayoritariamente, el fin de semana a excepción del derivado de la marihuana.

Asimismo, en cuanto a la cocaína, se concluye que es la droga con un mayor número de usuarios. En concreto, los resultados establecen que se consumen entre 1.800 y 3.700 miligramos por día y 1.000 habitantes (1,8 y 3,7 por persona) en este caso, situándose como la sustancia ilegal que más preocupa porque, incidió el conselleiro, “existen áreas urbanas que acadan valores próximos aos da media nacional”, mientras que Galicia está por debajo en el resto de estupefacientes.

En Ferrol

A pesar de que las analíticas no se han realizado en Ferrol y no hay, por lo tanto, datos de sustancias en aguas residuales locales en este estudio, la memoria anual de Asfedro refleja que en la ciudad también la cocaína “es la más consumida”, como certifica su presidenta, Ana Maroño. Basándose en el informe de 2025, explica que se atendieron a 1.817 usuarios, de los cuales 166 llegaron por primera vez el año pasado. De estos, el 84% acudió por una adicción a esta droga.

En números totales, el 72% de quienes van a la comunidad terapéutica que tiene la entidad en O Confurco, lo hacen por consumir este narcótico que está “menos estigmatizado” de lo que estaba, por ejemplo, la heroína, valora la responsable. Es por ello que, de los 4.500 consumidores habituales que, según su estimación, viven en la ciudad, “vienen poquísimos, y eso es un problema, porque se busca poca ayuda”.

Además, Maroño advierte de que la cocaína puede tener “consecuencias en todos los órganos, como los infartos”, pero es la salud mental la que más se ve afectada con todo tipo de trastornos derivados.