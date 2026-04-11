El Puerto actuará para proteger el yacimiento arqueológico de Cariño

Playa de Cariño, el pasado veranol Emilio Cortizas

El Puerto de Ferrol actuará en el espacio de la batería baja de Cariño para proteger los bienes patrimoniales que allí se encuentran y que ahora mismo están ocultos por la maleza. Así, el organismo que preside Francisco Barea acaba de licitar unos trabajos que, con un importe –con impuestos incluidos– que asciende a los 96.500 euros, se centran en la sustitución de buena parte de la pasarela y la barandilla que bordea el arenal cercano al puerto exterior, pero también permitirá intervenir en la zona de servicio de la Autoridad Portuaria en la que, además de los restos de una antigua fortificación defensiva, se localizan otros elementos de interés patrimonial de la época romana y anterior.

Así, el proyecto que ahora se saca a contratación –las empresas tienen de plazo hasta el próximo día 22 para presentar sus ofertas– busca poner coto al deterioro de la pasarela de madera paralela a la playa que se instaló hace una década y media con las obras de urbanización y encauzamiento de aguas pluviales de esa zona con las que se daba cumplimiento a los compromisos que establecía el estudio de impacto ambiental de la construcción del puerto exterior.

Los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria explican que durante la ejecución de aquellos trabajos la empresa adjudicataria había detectado inestabilidad en los taludes de cierre de la playa, por lo que, tras autorizarlo la Demarcación de Costas, se procedió a realizar la intervención necesaria para consolidarlos, también el de la rampa de acceso al arenal.

En ese mismo momento fue cuando se decidió, en este caso para garantizar la seguridad de los peatones y mejorar la imagen del entorno, habilitar una pasarela peatonal de madera con su barandilla que se prolonga hasta los muros de cierre de la batería para limitar el acceso a la cabeza del talud.

En los últimos años, el equipo de mantenimiento del Puerto ha tenido que actuar en varias ocasiones por su deterioro y ahora se decide retirar la pasarela y sustituirla por otra de similares características. En ese sentido, se cambiarán 145 metros de barandilla y 125 metros cuadrados de pasarela.

Aprovechando esta intervención, el Puerto también actuará en la cara este de la batería de costa para eliminar la maleza que, según explica en la memoria, podría dañar el yacimiento. Estas tareas contemplan la tala de diez árboles que hay en la zona. En lo que respecta al desbroce, son casi 2.500 los metros cuadrados que se limpiarán.

Los pliegos establecen un plazo de ejecución de los trabajos de dos meses desde la firma del contrato.