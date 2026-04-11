El PSOE acusa al alcalde de mentir con los comedores sénior

Reina, en el centro, en un acto sobre el IES Concepción Arenall Emilio Cortizas

El concejal del grupo municipal socialista Julián Reina acusa al alcalde de cometer “estafa electoral” en relación con los comedores sénior. Recuerda el edil que en la campaña de los últimos comicios locales, Rey Varela se comprometió a reabrir todos estos servicios “nun prazo máximo de tres meses”. Sin embargo, dice Reina, “pasaron os meses e os anos e a realidade é que o señor Rey Varela mentiu descaradamente aos nosos maiores para conseguir os seus votos”.

El edil socialista apunta que en este tiempo ha preguntado “reiteradamente” por esta apertura en las comisiones informativas “sen obter máis resposta que o silencio ou ‘estamos traballando niso’”. Sin embargo, ahora, asegura Reina, la última afirmación del ejecutivo local es “sorprendente” porque “di que só vai abrir outros dous” con el argumento de que “non hai máis demanda”, posición que el PSOE no comparte porque cree que carece de “base rigorosa”. “O alcalde”, critica Reina, “dicía en campaña que un Concello ten que coidar das persoas por riba de todo, pero cando lle toca aplicarse e cumprir esquece que os nosos maiores merecen atención e non chapuzas para cubrir o expediente”.

Estudio independiente

La propuesta del grupo municipal socialista pasa, en primer lugar, por la elaboración de un estudio técnico independiente y exhaustivo que determine “a demanda real do servizo en todos os barrios de Ferrol”, así como las distintas modalidades para adaptarse a las circunstancias de los usuarios. “Non podemos aceptar que a política social de Ferrol se basee en intuicións ou mentiras para aforrar custos”.

Reina cree que el alcalde está “máis centrado en aliñarse coas estratexias de confrontación do seu partido a nivel nacional que en resolver os problemas domésticos de Ferrol”, apunta antes de recomendarle que “deixe de facer propaganda”.