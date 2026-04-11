Darío Villanueva: “Estamos a asistir á deconstrución dos piares da razón”
O expresidente da RAE e exrector da USC fala este martes no Campus Industrial sobre o seu último libro, 'El atropello de la Razón'
Arredor de ‘Atropello a la Razón’, último libro de Darío Villanueva, expresidente da RAE e antes reitor da USC, tratará o vindeiro Faladoiro –o martes, ás 19.00, no salón de actos Concepción Arenal do Campus– que organizan a área de Cultura do Concello de Ferrol e a institución académica. O autor conversará co xornalista da Cadena Ser Raúl Salgado.
Leva un tempo analizando cuestións que lle preocupan como a posverdade...
‘Atropello a la Razón’ é realmente o terceiro dunha triloxía que empezou con ‘Morderse la lengua’, que trata sobre a corrección política e a posverdade e onde, por exemplo, xa lle adico páxinas a Trump, e seguiu con ‘Poderes de la palabra’. Todo o que está sucedendo confirma o que o título di, que, por certo, tomei dun tango moi famoso, ‘Cambalache’, de Enrique Santos Discépolo: “Qué falta de respeto/ qué atropello a la Razón”. O que está sucedendo hoxe en día, se un aplica non só un principio de razón filosófica senón simplemente de sentido común, non entende absolutamente nada. Polo tanto, penso que é un libro que ten moita actualidade; así o pensaba cando o escribín e o que veu despois non desmente esa percepción.
E por que cre que se chegou a este punto?
No libro póñome un pouco estupendo porque me remonto ao que significou a Ilustración e o Século das Luces na súa aportación á sociedade, aos fundamentos da modernidade. No XVIII comeza a democracia, coas revolucións nortemericana e francesa; a división de Igrexa e Estado, a ciencia e a investigación como únicas autoridades recoñecidas, a separación de poderes... Axiña empezou a haber forzas contrarias de crítica do racionalismo, que foron crecendo ata chegar a hoxe en día con algúns movementos de tipo filosófico que trato de aplicalo un pouco ao que está pasando con Trump, especialmente o que se chama deconstrución, é dicir, minar os fundamentos do racionalismo. É difícil de admitir que Trump lera filósofos como Derrida ou Foucault, pero o certo é que a deconstrución de todos os piares da racionalidade que eles formularon está sucedendo na práctica cun señor como Trump, e non el só, porque non é un problema que atinxa exclusivamente aos Estados Unidos ou á súa figura, senón que se dá en moitos outros países e en moitas outras manifestacións. Por exemplo, acaban de estar moi preto da Lúa uns astronautas, pero hai un movemento fortísimo de terraplanismo, en contra de todas as evidencias; logo está o negacionismo científico que afecta a cuestións como as vacinas. No goberno dos EEUU, o secretario encargado da Sanidade é un negacionista das vacinas que sostén que producen autismo, cando a ciencia xa ten demostrado que non é así. E así con moitas cousas máis. Isto está pasando tamén coa política e co que algúns politólogos chaman a era da posdemocracia no ámbito da posmodernidade: consérvanse aspectos da carcasa das democracias, pero a esencia estase a desvirtuar. Hai eleccións, pero o resultado non importa, como pasou en Venezuela; ou o propio Trump, que promoveu un ataque ao Congreso logo de perder as anteriores eleccións. Pasa tamén coa separación de poderes en varios sitios, incluída España, con ataques do lexislativo ao xudicial. Eu todo isto vincúloo con ese proceso filosófico de dinamitar os fundamentos da Ilustración.
O que chama a atención é que ese cuestionamiento da razón tamén o asuman persoas con formación. É transversal.
Aí hai outro factor, que é o auxe que tivo a idea da intelixencia emocional, que para min é unha contradición. Non acabo de ver como se pode pasar dunha intelixencia que é a aplicación da razón a outra condicionada polas emocións, que son viscerais, subxectivas... Ese emocionalismo e emotivismo explica moitas cousas que suceden, como o que os psicólogos sociais chaman sesgo de confirmación, que consiste en preferir os nosos prexuízos ás evidencias de que as cousas son distintas a como nós as pensamos, logo negamos a evidencia e quedamos coas nosas mentiras. O que pasa é que moitas veces hai líderes e movementos políticos, o populismo, que aproveitan precisamente ese sesgo.
Fala no libro do papel do ensino. Na resistencia a estas tendencias que expresa é máis importante a actuación na escola ou na familia?
En todo, pero a educación é fundamental. Eu fun profesor universitario durante 53 anos e creo que o instrumento máis forte que ten a Humanidade para configurar as mentalidades nun sentido positivo e racional é precisamente a educación. É certo, sen embargo, que ese movemento de deconstrución a través do que comezou nalgúns países, como en Suecia nos anos 60, coa pedagoxía construtivista foi minando os piares da educación tradicional, que non significa reaccionaria, e así está ocorrendo. Aí hai un problema moi grave nalgúns países, entre eles o noso, con este principio da pedagoxía construtivista que se ten demostrado nos primeiros países que se aplicaron que estaban equivocados e que os resultados eran malos e sen embargo nós estámolos aplicando como se non houbera unha evidencia da súa inconveniencia.