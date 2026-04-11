Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Catorce artistas se miden este domingo para ver quién tiene más “talentiño”

El teatro Jofre abre sus puertas a las 18.30 para una gala que promete sorprender de nuevo al público

Redacción
11/04/2026 21:59
Además de danza urbana, en O Talentiño hay espacio para la lírica, los instrumentistas, voces y variedades
Además de danza urbana, en O Talentiño hay espacio para la lírica, los instrumentistas, voces y variedades
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Tienen entre ocho y 18 años, llegan a Ferrol desde varios rincones de la provincia de A Coruña y poseen grandes dotes tocando un instrumento, cantando, ejecutando coreografías de danza urbana o lírica y mostrando su pericia a la hora de ‘regueifar’, bailar o poner en escena una pieza de teatro musical. 

Son las catorce candidaturas que en la tarde de este domingo, desde las 19.00 horas, se medirán sobre las tablas del teatro Jofre en la gran final de O Talentiño. El certamen de jóvenes promesas cumplirá con su cuarta edición con un maestro de ceremonias que también es el alma mater de la cita, Joaquín Enríquez, que estará arropado nuevamente por Lucía Pérez, Xabier Vizcaíno y Eva Faraldo, que el año pasado ya ejercieron de jurado, incorporándose al equipo el dúo Caamaño&Ameixeiras, que también actuará. 

En la tercera edición de O Talentiño (2025), salió a escena Enrique Ramil, que destacó en certámenes como Operación Triunfo o Factor X y fue premiado como Mejor Artista Internacional en Viña del Mar, en Chile

O Talentiño, un maratón de espectáculos de jóvenes de toda la provincia en el teatro Jofre

Más información

Además, cobrarán protagonismo Sofía y Paula, con voz y piano, que ganaron en 2025, así como Las Cherries, artistas invitadas. Será a las 18.30 cuando se abran las puertas del teatro, pudiendo acceder gratuitamente todo el público interesado en ver el desarrollo de un concurso que vuelve a tener el respaldo del Concello de Ferrol y que contará con el alcalde, José Manuel Rey Varela, no solo como un espectador más, sino que también dirigirá unas palabras al público y a los participantes. 

Variedad de propuestas

Con pruebas de sonido y ensayos que empiezan a las 11.00 horas y solo contemplan dos horas para comer, lo que espera en la jornada a quienes vayan al Jofre será un auténtico maratón de talento juvenil que cada año supera al anterior. 

Así, se podrá disfrutar del buen hacer de un total de tres vocalistas (Elsa Martínez, Antía Barona y Sebas Allones), tres bailarines urbanos (Sara Ferreiro, Cookies y Jockers), otras dos de danza lírica (Martina Seoane y Laura Alonso), un trío de variedades (Netas de Cassandra con performance de baile tradicional, El Laboratorio con teatro musical y Regueifas Miúdas) y tres propuestas instrumentistas: Brais Pardo a la batería, Jacobo Nieto con el violoncello y un grupo de acordeones.

Además, después de entregar los premios, a los que contribuye también con un obsequio el Campus Industrial de Ferrol, habrá un broche musical cantando el himno de O Talentiño. 

Un premio de 300 euros por categoría y actuar en la TVG

Además del galardón que se estrena de mano de Animosa para promocionar el gallego en el certamen, quienes ganen en las cinco categorías se embolsarán la cuantía de 300 euros y tendrán la oportunidad de demostrar su talento en el programa ‘Quen anda aí?’ de la Televisión de Galicia. Todos los finalistas disfrutarán de entrada para un parque multiaventura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rueda de prensa PSOE, Concepción Arenal

El PSOE acusa al alcalde de mentir con los comedores sénior
Redacción
Las letras de 'Ferrol' en Curuxeiras sirvieron de escenario a un evento que duró cerca de dos horas

Voces y música en apoyo a la Global Sumud Flotilla
Redacción
AAVV Serantes acto cultural del PSOE

‘Desde-a-marxe’, cita cultural del PSOE en Ferrol
Redacción
Además de danza urbana, en O Talentiño hay espacio para la lírica, los instrumentistas, voces y variedades

Catorce artistas se miden este domingo para ver quién tiene más “talentiño”
Redacción