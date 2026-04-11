Catorce artistas se miden este domingo para ver quién tiene más “talentiño”
El teatro Jofre abre sus puertas a las 18.30 para una gala que promete sorprender de nuevo al público
Tienen entre ocho y 18 años, llegan a Ferrol desde varios rincones de la provincia de A Coruña y poseen grandes dotes tocando un instrumento, cantando, ejecutando coreografías de danza urbana o lírica y mostrando su pericia a la hora de ‘regueifar’, bailar o poner en escena una pieza de teatro musical.
Son las catorce candidaturas que en la tarde de este domingo, desde las 19.00 horas, se medirán sobre las tablas del teatro Jofre en la gran final de O Talentiño. El certamen de jóvenes promesas cumplirá con su cuarta edición con un maestro de ceremonias que también es el alma mater de la cita, Joaquín Enríquez, que estará arropado nuevamente por Lucía Pérez, Xabier Vizcaíno y Eva Faraldo, que el año pasado ya ejercieron de jurado, incorporándose al equipo el dúo Caamaño&Ameixeiras, que también actuará.
Además, cobrarán protagonismo Sofía y Paula, con voz y piano, que ganaron en 2025, así como Las Cherries, artistas invitadas. Será a las 18.30 cuando se abran las puertas del teatro, pudiendo acceder gratuitamente todo el público interesado en ver el desarrollo de un concurso que vuelve a tener el respaldo del Concello de Ferrol y que contará con el alcalde, José Manuel Rey Varela, no solo como un espectador más, sino que también dirigirá unas palabras al público y a los participantes.
Variedad de propuestas
Con pruebas de sonido y ensayos que empiezan a las 11.00 horas y solo contemplan dos horas para comer, lo que espera en la jornada a quienes vayan al Jofre será un auténtico maratón de talento juvenil que cada año supera al anterior.
Así, se podrá disfrutar del buen hacer de un total de tres vocalistas (Elsa Martínez, Antía Barona y Sebas Allones), tres bailarines urbanos (Sara Ferreiro, Cookies y Jockers), otras dos de danza lírica (Martina Seoane y Laura Alonso), un trío de variedades (Netas de Cassandra con performance de baile tradicional, El Laboratorio con teatro musical y Regueifas Miúdas) y tres propuestas instrumentistas: Brais Pardo a la batería, Jacobo Nieto con el violoncello y un grupo de acordeones.
Además, después de entregar los premios, a los que contribuye también con un obsequio el Campus Industrial de Ferrol, habrá un broche musical cantando el himno de O Talentiño.
Un premio de 300 euros por categoría y actuar en la TVG
Además del galardón que se estrena de mano de Animosa para promocionar el gallego en el certamen, quienes ganen en las cinco categorías se embolsarán la cuantía de 300 euros y tendrán la oportunidad de demostrar su talento en el programa ‘Quen anda aí?’ de la Televisión de Galicia. Todos los finalistas disfrutarán de entrada para un parque multiaventura.