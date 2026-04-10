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Ferrol

Un festival en el Campus para promover la salud mental desde una perspectiva multidisciplinar en Ferrol

Está organizado por el programa Afrontemos y será el próximo 7 de mayo

Redacción
10/04/2026 21:44
Valentín Escudero es el director del programa Afrontemos y protagonizará una de las actividades del festival
Daniel Alexandre
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El Campus Industrial de Ferrol acogerá el 7 de mayo el Festival Afrontemos, una iniciativa de promoción de la salud mental que no solo está dirigida a la comunidad universitaria, sino que es abierta a la ciudadanía. La idea es subrayar que la prevención pasa también por construir relaciones en comunidad, “sendo responsabilidade tanto persoal como colectiva”. 

El director del programa que promueve el evento, Valentín Escudero, abrirá la cita con una charla sobre ‘Por que non me fai caso o meu cerebro’, desarrollándose además diversos talleres a cargo de profesionales para gestionar la ansiedad, identificar las relaciones no saludables y conocer los primeros auxilios mentales. 

Programa

Asimismo, estará presente el experto de la Unidade de Prevención de Conduta Suicida del Sergas, José Eduardo Rodríguez Otero, que abordará esta problemática; el músico y creador del ‘Método Percuterapia’, Pedro Campos Acosta; la ilustradora Bea Lama, con una sesión alrededor de su obra ‘O Corpo de Cristo’, y la compañía Opaí Teatro, dirigida por Cristina Mariño, que pondrá en escena ‘Mamá Cora’, culminando con un coloquio sobre la pieza teatral. 

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