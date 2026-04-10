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Ferrol

Trasladada una mujer al caerse en la calle Concepción Arenal de Ferrol

El incidente se produjo después de las 13.00 horas de este viernes, entre Magdalena y Real

Redacción
10/04/2026 13:48
Evacuación de la mujer hacia el hospital
Evacuación de la mujer hacia el hospital
Cedida
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Una mujer ha tenido que ser evacuada al centro hospitalario este viernes tras precipitarse al suelo cuando caminaba por la calle Concepción Arenal de Ferrol, en el tramo comprendido entre Magdalena y Real.

En concreto, la caída se produjo después de las 13.00 horas y veinte minutos después ya estaba siendo asistida por el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Finalmente, para comprobar si el golpe habría podido producirle alguna fractura, la ambulancia la trasladó al hospital para realizarle pruebas, aunque su estado, en principio, no revestiría gravedad.

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