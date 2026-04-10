Música en galego

Seis grupos da Mocidade coa Lingua comparten o escenario do Auditorio de Ferrol con Ulex

O concerto da banda compostelá puxo o ramo a un encontro sobre o que FeC denuncia “a nula presenza” municipal

Redacción
10/04/2026 20:31
XXXIII Festival da Mocidade coa Lingua
XXXIII Festival da Mocidade coa Lingua
Jorge Meis
A Mocidade coa Lingua, un festival con máis de 30 anos de traxectoria no que alumnado de distintos institutos da comarca se implica até o punto de formar parte dos grupos de música que porán a banda sonora ao encontro, celebrouse este mesmo venres no Auditorio municipal da cidade coa participación de seis proxectos. Ulex foi a agrupación profesional encargada de poñer o ramo a esta proposta, da que Ferrol en Común –FeC– denuncia “a nula presenza do goberno”.

Os grupos participantes nesta XXXIII edición foron Arredemo, do IES de Fene; Badulaque, do Concepción Arenal; Bandatios, do CPI Atios; Eco, do Fernando Esquío; Os Petiscos, do Ricardo Carvalho Calero, e O Son do Sofía e Amigos, do Sofía Casanova.

Todos os participantes debían presentar dous temas, con música de composición propia en ambos casos e un deles tamén con letra orixinal. Como xa se adoitaba estipular nas bases de anos anteriores, a outra canción proposta tiña que incluír o texto dun autor ou autora recoñecida, por suposto, sempre en galego.

Crítica

Dende FeC sinalan o valor desta iniciativa da Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística, unha “actividade integradora do alumnado, do profesorado e da comunidade” que é “tan relevante tanto para os nosos mozos e mozas como para o noso idioma”. Así pois, critican que a presenza do goberno “limitouse a uns minutos de lectura” da edil da área e a nula presenza “nin dela nin de ningún concelleiro ou concelleira”.

Te puede interesar

El ideal gallego

Doniños tendrá un nuevo aparcamiento de bicis y paneles para las baterías militares
Redacción
Tenda Emilio Iglesias Estrada de Castela 115

El comercio Emilio Iglesias cierra sus puertas en Ferrol
Redacción
Obras San Felipe

El PSOE alerta de que se pueden perder un millón de euros de subvención en San Felipe
Redacción
El ideal gallego

Un festival en el Campus para promover la salud mental desde una perspectiva multidisciplinar en Ferrol
Redacción