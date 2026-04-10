Seis grupos da Mocidade coa Lingua comparten o escenario do Auditorio de Ferrol con Ulex
O concerto da banda compostelá puxo o ramo a un encontro sobre o que FeC denuncia “a nula presenza” municipal
A Mocidade coa Lingua, un festival con máis de 30 anos de traxectoria no que alumnado de distintos institutos da comarca se implica até o punto de formar parte dos grupos de música que porán a banda sonora ao encontro, celebrouse este mesmo venres no Auditorio municipal da cidade coa participación de seis proxectos. Ulex foi a agrupación profesional encargada de poñer o ramo a esta proposta, da que Ferrol en Común –FeC– denuncia “a nula presenza do goberno”.
Os grupos participantes nesta XXXIII edición foron Arredemo, do IES de Fene; Badulaque, do Concepción Arenal; Bandatios, do CPI Atios; Eco, do Fernando Esquío; Os Petiscos, do Ricardo Carvalho Calero, e O Son do Sofía e Amigos, do Sofía Casanova.
Todos os participantes debían presentar dous temas, con música de composición propia en ambos casos e un deles tamén con letra orixinal. Como xa se adoitaba estipular nas bases de anos anteriores, a outra canción proposta tiña que incluír o texto dun autor ou autora recoñecida, por suposto, sempre en galego.
Crítica
Dende FeC sinalan o valor desta iniciativa da Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística, unha “actividade integradora do alumnado, do profesorado e da comunidade” que é “tan relevante tanto para os nosos mozos e mozas como para o noso idioma”. Así pois, critican que a presenza do goberno “limitouse a uns minutos de lectura” da edil da área e a nula presenza “nin dela nin de ningún concelleiro ou concelleira”.