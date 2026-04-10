‘Los Hidrodinámicos’ ganan un reto con el premio de entrar en Navantia

entrega premio hackathon Navantia-Campus Jorge Meis

La quinta edición del Hackathon Navantia Next Pioneers, que se desarrolló desde las 14.30 del jueves hasta la misma hora de este viernes 10, entre el astillero, la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– y la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI–, ya está resuelta. El equipo ganador, que tendrá como premio una beca de formación en Navantia, para llevar a cabo el proyecto elegido, en un año de duración, está integrado por Miguel Nistal, Martín González, Ana Sande, Yared Grimaldi y Valentina Ozón.

Todos ellos pertenecen al alumnado del Campus Industrial de Ferrol, que se presentaron bajo el nombre de ‘Los Hidrodinámicos’, ganándose la selección del jurado por resolver el reto, propuesto por Navantia, titulado “Melloras de seguridade do operario en traballos sobre bloques invertidos”.

El desafío implicaba facilitar la movilidad dentro de los bloques antes de voltearlos y colocarlos en grada, salvando pasos de puertas y aberturas que debían cubrirse. A esta prueba se enfrentaron un total de siete equipos multidisciplinares, integrados por alumnado de grados y másteres de la EUDI y de la EPEF, que constituyeron un total de 35 personas participantes: 30 estudiantes del Campus Industrial de Ferrol y cinco ingenieros e ingenieras del astillero.

En todo momento, los equipos recibieron el apoyo de un grupo de mentores y dos charlas de motivación por parte del consultor y formador Diego Marqueta y por la responsable de Navantia de relaciones con las universidades, Teresa Galdo.

El Hackathon Navantia Next Pioneers se consolida como un espacio para la experimentación con la transformación digital y las SmartTech, que presenta el valor añadido de que esta práctica se traslada a las necesidades reales de la factoría y, de hecho, proyectos premiados en anteriores ediciones se encuentran en este momento en fase de industrialización.

Galardón

Este mismo viernes entregaron el premio al equipo ‘Los Hidrodinámicos’ la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, y los directores del astillero ferrolano, Eduardo Dobarro, de I+D+i de Navantia, Carlos Blanco, y del Campus Industrial, Marcos Míguez.