Los encuentros culturales ‘Desde a Marxe’ se celebran este sábado en Serantes con cuatro creadoras fuera de los grandes circuitos
Blanca Vila, Gairah Praskovia, Laura Camila Velasco y Belén González Costea serán las protagonistas de esta tercera cita en Galicia
El PSdeG/PSOE estrenó a finales del pasado mes de marzo el programa de encuentros con creadores ‘Desde a Marxe’, una iniciativa que trata de dar visibilidad a las propuestas culturales que se quedan fuera de los grandes circuitos. Después de inaugurarse en A Laracha y continuar por Entrimo, el próximo escenario será el local social de Serantes, este mismo sábado 11, a partir de las 12.00 horas.
Los encuentros culturales proponen conocer en Ferrol a cuatro creadoras en distintos ámbitos, empezando por la ilustradora Blanca Vila, que se formó en la Escola de Arte Superior e Deseño Pablo Picasso. La artista ferrolana compartirá su propia experiencia, en la que el dibujo se convierte en una manera de entenderse a sí misma y “o que parecía inconsistencia, era flexibilidade creativa”.
La cita también acercará al público el trabajo de la diseñadora textil Laura Camila Velasco, que se especializó cursando el máster en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable del Campus Industrial de Ferrol, y en la cita hablará de la dimensión comunitaria existente en la vertiente sostenible de su sector.
Del mismo sector y compañera en el máster de la anterior participante, Belén González Costea se centrará en la posibilidad de construir desde la moda circular, la artesanía y el vínculo con el territorio.
Por último, también intervendrá la ilustradora y animadora 2D Gairah Praskovia, historiadora del arte de formación, que hablará de cómo se ha convertido en lo que llama ser “hermitaña a tempo completo”.