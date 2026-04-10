Los encuentros culturales ‘Desde a Marxe’ se celebran este sábado en Serantes con cuatro creadoras fuera de los grandes circuitos

Imagen del primer encuentro de 'Desde a Marxe', en A Laracha Cedida

El PSdeG/PSOE estrenó a finales del pasado mes de marzo el programa de encuentros con creadores ‘Desde a Marxe’, una iniciativa que trata de dar visibilidad a las propuestas culturales que se quedan fuera de los grandes circuitos. Después de inaugurarse en A Laracha y continuar por Entrimo, el próximo escenario será el local social de Serantes, este mismo sábado 11, a partir de las 12.00 horas.

Los encuentros culturales proponen conocer en Ferrol a cuatro creadoras en distintos ámbitos, empezando por la ilustradora Blanca Vila, que se formó en la Escola de Arte Superior e Deseño Pablo Picasso. La artista ferrolana compartirá su propia experiencia, en la que el dibujo se convierte en una manera de entenderse a sí misma y “o que parecía inconsistencia, era flexibilidade creativa”.

Doce láminas de Blanca Vila y Carla García para dar la vuelta al mundo desde Odeón Más información

La cita también acercará al público el trabajo de la diseñadora textil Laura Camila Velasco, que se especializó cursando el máster en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable del Campus Industrial de Ferrol, y en la cita hablará de la dimensión comunitaria existente en la vertiente sostenible de su sector.

Del mismo sector y compañera en el máster de la anterior participante, Belén González Costea se centrará en la posibilidad de construir desde la moda circular, la artesanía y el vínculo con el territorio.

Por último, también intervendrá la ilustradora y animadora 2D Gairah Praskovia, historiadora del arte de formación, que hablará de cómo se ha convertido en lo que llama ser “hermitaña a tempo completo”.