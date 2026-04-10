La cuarta parte de los participantes en el Programa Integrado de Empleo de Ferrol ya tienen trabajo

La delegada territorial, el alcalde y el concejal de Emprego, en las instalaciones de Catabois Concello l

La cuarta parte –en concreto, el 27%– de las cien personas que iniciaron en octubre pasado una nueva edición del Programa Integrado de Empleo –PIE– de Ferrol, de un año de duración y cofinanciado por el Concello, la Xunta y el SEPE, ya tiene un contrato laboral. Así lo recordó la delegada territorial del gobierno autonómico, Martina Aneiros, durante la visita que realizó, junto con el alcalde, José Manuel Rey Varela, y el concejal del área, Javier Díaz Mosquera, al Centro Municipal de Emprego, en Catabois, este viernes.

Esta iniciativa, que, al igual que en los años anteriores, se dirige particularmente a colectivos con especiales dificultades de inserción –en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes con autorización de residencia temporal por arraigo socioformativo, mayores de 52 años, menores de 30 cualificados, perceptores de prestaciones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción, mujeres, parados de larga duración e inmigrantes– cuenta con una aportación económica de la Xunta que ronda los 220.000 euros.

"Bueno para todos"

El regidor se dirigió a los presentes para asegurarles que el Concello “tiene todo el interés en que todas las personas que participáis en este programa consigáis un empleo porque eso es bueno, en primer lugar, para vosotros pero también para la ciudad”. En ese sentido, resaltó el papel de los técnicos y el profesorado que desarrolla el programa, “como se ha demostrado en las ediciones anteriores, con unos altísimos porcentajes de inserción. La mayoría conseguís un trabajo, y eso justifica plenamente la inversión”.

El objetivo de este programa es que, al menos, el 45% de las personas beneficiarias encuentre un empleo al final de la formación, que abarca diferentes itinerarios, atendiendo a la demanda del tejido empresarial de la zona: gestión logística y de almacén; dependiente de comercio; técnicas de limpieza y camarero de pisos, auxiliar de reposición y caja, carnicería, actividades básicas en las secciones de frescos (panadería, fruta, charcutería y apoyo en tienda), así como pescadería.

Además, el PIE incluye otra formación complementaria de carácter transversal y práctica laborales en empresas.