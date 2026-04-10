La campaña de la vieira en la ría de Ferrol sigue resistiéndose a pesar de la mejoría

Imagen de archivo de la campaña de extracción de vieira en Ferrol el año pasado Jorge Meis

La progresiva disminución de la presencia de toxina ASP en la vieira no es suficiente todavía para que los trece armadores de la ría de Ferrol con permiso para la recolección de este bivalvo puedan comenzar a hacerlo. Las últimas analíticas recibidas por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño constatan una caída sustancial en la concentración de esta biotoxina en gónada y músculo –las partes comestibles tras la obligatoria evisceración–, pero todavía no es suficiente para que los laboratorios de la Consellería do Mar autoricen el levantamiento de la prohibición.

De hecho, en la zona I –la parte más externa de la ría– la toxina está entre 4,7 y 5 miligramos por kilo de carne, cuando el límite está en 4,6, es decir, muy cerca de que se pueda proceder a la explotación de este bivalvo que por última vez se recolectó hace más de un año, en marzo de 2025, cuando se cerró la mejor campaña de la historia de las cofradías de Ferrol y Barallobre, con alrededor de 83.000 kilos.

Mientras la ría local tiene que esperar, en Vigo la cofradía de Cangas ya empezó a faenar después de que el Intecmar la autorizase a hacerlo el pasado 21 de marzo. Hasta ahora se han extraído cerca de diez toneladas y las analíticas de continuidad indican que podrá seguir por lo menos otra semana más. También están muy pendientes de este recurso en Pontevedra, aunque en su caso la concentración de toxina sigue estando casi en el doble de lo que permite la legislación europea.

83.000 kilos de este bivalvo se extrajeron el año pasado de la ría

Para los pósitos de la ría –son ocho barcos de Ferrol, tres de Barallobre y dos de Mugardos– una campaña de extracción sería la mejor noticia de los últimos meses, con el permiso de la navaja, que comenzó hace unas semanas con buenas cifras.

El año pasado se vendieron en Galicia casi 124 toneladas de vieira. De ellas, 83 salieron de la ría de Ferrol, donde fue la especie más importante en términos de volumen de capturas y, también, de ingresos para sus participantes.