Ferrol es la ciudad gallega con más porcentaje de parados de larga duración

Oficina de Empleo de la avenida de Vigo Jorge Meis

La evolución positiva del mercado laboral en Ferrol se ve empañada por un incremento más acentuado que el que se da en el resto de las ciudades gallegas del paro de larga duración. Los datos, recién publicados por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE–, revelan una realidad que puede parecer contradictoria: a pesar de que se crea empleo y que el paro en la urbe naval bajó en 8,5 puntos a lo largo de 2025, el número de residentes que llevan como demandantes en las listas del antiguo INEM desde hace dos años o más sube. No en la misma proporción que la generación de puestos de trabajo, pero sí, en el caso de Ferrol, en más de tres puntos, incluso en el ciclo más dinámico de la última década y media. Si en 2023, los desempleados con más de dos años de antigüedad representaban el 37,4% del total de parados, ahora son casi el 41%.

En ese sentido, cabe destacar que el paro de larga duración es aquel que lleva más de un año en esa situación. En la ciudad naval hay 1.426 personas que llevan más de dos: la cifra supera la suma de inscritos entre tres meses y dos años de antigüedad.

A Ferrol le sigue A Coruña, el otro gran núcleo de Galicia que supera, por muy poco, el 40% de paro de larga duración. Vigo, con un 37%; Pontevedra, con el 35%; Ourense –34,2%–, Lugo –31,1%– preceden a Santiago, que, con menos de un 30%, es la urbe de la Comunidad con menor peso de desempleados con una antigüedad superior a los dos años.

En lo que respecta al otro gran concello de la comarca, Narón, la situación es muy parecida a la de Ferrol. De hecho, casi un 40% –el 39,8%– de los 1.693 desempleados que buscaban a finales de diciembre un trabajo a través del Servicio Público de Empleo Estatal llevaban dos años o más apuntados en las listas. En ambos municipios, el gran descenso en términos interanuales en lo que tiene que ver con el desempleo se produjo en la franja anterior –entre 12 y 24 meses–, considerada también paro de larga duración, con caídas del 23 y del 22%, respectivamente.

Contratación

En cuanto a la contratación, las cifras, en el caso de Ferrol, revelan una alta temporalidad. Por ejemplo, en la ciudad se firmaron a lo largo de año pasado cerca de 14.000 contratos de trabajo, mayoritariamente por parte de mujeres, con más de 7.600, que suponen más (1,5%) que el año anterior. De todos ellos, más de 10.000 tuvieron una duración temporal y alrededor de 3.900 fueron indefinidos. En cambio, la mayoría –7.300– se rubricaron a jornada completa, por los 6.000 parciales y los 563 fijos-discontinuos. Todos ellos crecen en relación con el ejercicio precedente, pero sobre todo estos últimos, con un 8%.

En Narón, la dinámica es diferente. Casi los mismos hombres que mujeres a nivel de contratación –4.028 unos y 4.036 otras–, con menor peso de la temporalidad –5.755 por los 2.310 indefinidos– a pesar de que aumenta considerablemente sobre las cifras de 2024. En su caso también se imponen las contrataciones a jornada completa –4.560, con un aumento interanual del 11,5%–.

Por otra parte, destaca que, del conjunto de los colectivos de atención prioritaria para la política del empleo –por ejemplo, mujeres, menores de 30 años con formación superior, mayores de 45, parados de larga duración, personas con discapacidad y extranjeros– son estos últimos los que presentan una mejor evolución; es más, las cifras demuestran un salto considerable. En Ferrol, por ejemplo, las personas que no nacieron en España firmaron casi 1.800 contratos laborales, lo que supuso un 14% del total, mientras que en Narón el crecimiento fue incluso más considerable: los 905 acuerdos laborales registrados en el SEPE representan una subida de más del 35% con respecto al año 2024.

También hay entre los dos grandes concellos de la comarca alguna diferencia entre las ocupaciones con más contratos. En Ferrol, la palma se la llevan los camareros, con casi 2.000, seguidos de los dependientes y vendedores en tiendas y almacenes –1.200– y de los peones del transporte de mercancías y descargadores –es decir, repartidores– con casi un millar. En Narón, por su parte, también lideraron los camareros –1.100– y vendedores –1.054–, pero el tercer puesto fue para trabajadores de la industria, con 720.