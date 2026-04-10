El PSOE alerta de que se pueden perder un millón de euros de subvención en San Felipe

Obras en el castillo de San Felipe EC

La propuesta de ampliación de plazo presentada por la Xunta de Goberno local para ejecutar las obras del castillo de San Felipe fue calificada por el portavoz socialista, Ángel Mato, de “alarmante”, señalando que se pone en riesgo la financiación europea por falta de control sobre los trabajos.

Así las cosas, se refiere a que según los informes técnicos municipales, las obras deberían estar rematadas el pasado día 8, cuando ya en marzo presentaba un retraso acumulado del 45,99% y ahora mismo el nivel de ejecución, asegura, no llega siquiera al 45%.

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Según los socialistas, la Dirección Facultativa instó reiteradamente a la empresa a ejecutar la cubierta durante el verano de 2025, una orden que fue “ignorada”, provocando que las lluvias del invierno impidieran avanzar en los interiores.

El portavoz socialista hizo especial hincapié en que esta actuación, solicitada por el anterior gobierno, cuenta con una subvención de 957.943,34 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –NextGenerationEU–, por lo que se podría perder la ayuda por no haber hecho “o seguemento que un contrato desta importancia esixe”.

El nuevo plazo se fija ahora en el 16 de mayo