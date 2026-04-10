Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello de Ferrol incorpora a 13 nuevos efectivos a su parque de bomberos

Ahora son 50 los profesionales del servicio de emergencias municipal

Redacción
10/04/2026 12:55
Foto NP 2026.04.10 Alcalde incorporación 13 bombeiros 3
El alcalde y los concejales Javier Díaz y Pamen Pieltain, este viernes en las instalaciones de A Gándara
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El parque de bomberos de Ferrol tiene desde este viernes 13 nuevos efectivos que, sumados a los existentes, elevan a medio centenar el número de personas que integran la plantilla de este servicio municipal. El alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado del teniente de alcalde, Javier Díaz, y de la edila de Seguridade, Pamen Pieltain, le dio la bienvenida a los nuevos trabajadores en las instalaciones de A Gándara.  

“Cumprimos o noso compromiso de incrementar o plantel para ofrecer un servizo máis eficaz, seguro e preparado para responder ás necesidades da cidadanía”, aseguró el regidor. De los nuevos bomberos, siete proceden del proceso iniciado en agosto del año pasado y los otros seis restantes provienen de la primera bolsa de interinos creada por el gobierno local para este servicio.

El alcalde destacó el "reforzo clave que ten un dobre impacto positivo" de estas incorporaciones. Por un lado, explicó, "permite mellorar a capacidade de resposta ante emerxencias e garantir unha maior seguridade para a veciñanza" y, por el otro, "contribúe a optimizar as condicións laborais dos propios profesionais, facilitando unha mellor organización das quendas, reducindo a sobrecarga de traballo e incrementando a eficiencia operativa do servizo".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Evacuación de la mujer hacia el hospital

Trasladada una mujer al caerse en la calle Concepción Arenal de Ferrol
Redacción
Foto NP 2026.04.10 Alcalde incorporación 13 bombeiros 3

El Concello de Ferrol incorpora a 13 nuevos efectivos a su parque de bomberos
Redacción
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, en la firma del acuerdo

La Fundación ”la Caixa” aumenta a 16 millones su presupuesto para acción social en Galicia
Redacción
casa hutmann

La arquitectura local despunta a nivel internacional en los premios Obra del Año de la ArchDaily
Redacción