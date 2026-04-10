El Concello de Ferrol incorpora a 13 nuevos efectivos a su parque de bomberos

El alcalde y los concejales Javier Díaz y Pamen Pieltain, este viernes en las instalaciones de A Gándara Concello

El parque de bomberos de Ferrol tiene desde este viernes 13 nuevos efectivos que, sumados a los existentes, elevan a medio centenar el número de personas que integran la plantilla de este servicio municipal. El alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado del teniente de alcalde, Javier Díaz, y de la edila de Seguridade, Pamen Pieltain, le dio la bienvenida a los nuevos trabajadores en las instalaciones de A Gándara.

“Cumprimos o noso compromiso de incrementar o plantel para ofrecer un servizo máis eficaz, seguro e preparado para responder ás necesidades da cidadanía”, aseguró el regidor. De los nuevos bomberos, siete proceden del proceso iniciado en agosto del año pasado y los otros seis restantes provienen de la primera bolsa de interinos creada por el gobierno local para este servicio.

El alcalde destacó el "reforzo clave que ten un dobre impacto positivo" de estas incorporaciones. Por un lado, explicó, "permite mellorar a capacidade de resposta ante emerxencias e garantir unha maior seguridade para a veciñanza" y, por el otro, "contribúe a optimizar as condicións laborais dos propios profesionais, facilitando unha mellor organización das quendas, reducindo a sobrecarga de traballo e incrementando a eficiencia operativa do servizo".