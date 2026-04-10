El comercio Emilio Iglesias cierra sus puertas en Ferrol

Tienda Emilio Iglesias, en la carretera de Castilla, 115 Martín Barreiro

Uno de los negocios con historia en la ciudad El comercio ‘Emilio Iglesias’, situado en el número 115 de la carretera de Castilla, echará el cierre en breve, tras años dedicado a la moda en la ciudad naval.

La cadena gallega de la que forma parte el comercio local, fundada en 1967, se encuentra en proceso concursal desde el mes de marzo.

La cartelería de ‘liquidación por cierre’ anuncia ya su despedida no solo en Ferrol sino también en la, aproximadamente, veintena de tiendas que posee en hasta 11 localidades de Galicia